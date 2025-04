¿Cómo consigo águilas sin comprarlas?

Ewoda_ Pues eso. ¿Cómo consigo águilas en el juego sin comprarlas?. Necesito 150 para completar la 3ra tarea.

Gequibren Yo hasta ahora no he visto manera de conseguirlas sin comprarlas, aunque solo he jugado batallas arcade. Quizás en modos más difíciles sí se puedan conseguir. Prueba el modo simulación a ver.



PD: En otro hilo del foro el usuario "21albertoff" dice:

"Se pueden ganar jugandos partidas, algunas veces hay eventos en el juego y son faciles de conseguir, en otras ocasiones el propio juego publica codigos canjeables en sus redes sociales y desde gamehag puedes conseguir monedas de ese juegos a cambio de gemas en vez de dinero."



BulKgamehagcom he conseguido aguilas doradas usando la app "Free GE", podes conseguir 10 aguilas doradas gratis poniendo el siguiente código: 4gpa7



Por otro lado, me ha pasado que al querer completar la mision que requiere 150 aguilas doradas, me pide que compre el "premio" de aguilas doradas, aqui, en gamehag, por lo tanto, no tiene sentido completar esa tarea, ya que perderias mas gemas de las que ganarias, creo que no importa si compras 150 o 10000 aguilas doradas, la pagina rechazará la tarea hasta que compres el "premio" de aguilas doradas, acá en gamehag.





Loko23331 completa entrenamientos men

Asuc007 Cual es la tarea de las 150 aguilas? Porque yo acabo de entregar la primera y estoy esperando la validación





Valkyries17 Puedes co seguir águilas si obtienes la apuesta de victorias yo conseguí 500 que es el máximo

chonfluns Se pueden conseguir aguilas doradas invitando amigos, en tu perfil hay un link de invitacion, que un amigo se registre con el y luego cuando desbloquee un avion o tanque de nivel 2 te dan 100k de leones plateados y cuando llegue a nivel 3 te dan 100 aguilas doradas. lleva su tiempo pero funciona.



crsthn e pueden conseguir aguilas doradas invitando amigos, en tu perfil hay un link de invitacion, que un amigo se registre con el y luego cuando desbloquee un avion o tanque de nivel 2 te dan 100k de leones plateados y cuando llegue a nivel 3 te dan 100 aguilas doradas. lleva su tiempo pero funciona., buen foro xd

siljuli aún no se como consegiorlas sin que sean pagas. Si alguiensabe plissss comentar

lactslayer si se puede hacer en ciertos cofres te dan unas apuestas si cumples el reto dependiendo de como sea te dan un numero de aguilas doradas





Mrpapas11 No se puede, debes comprarlas o ganandolas aqui en Gamehag

