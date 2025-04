Les han regalado mascotas en Adopt me?

ninaqeen Siempre me regalan cosas muy hermosas

kiotoca no sorry :I pero no tengo cai nada en adopt me





jair_flores_reyes hola

Bartjunior si, y sin avisar, de repente me apecian en las manos, jaja. aunque solo fueron un gato, una foca y un perro.

DavidPlayer04 si y muchas son tiernas

gaiasanda2018 Si, amigos y un chico que pasaba por ahí que ni siquiera conozco



GalaxyYT123 nop UnU



Panquequu s1, mayormente me los han regalado amigos

camigamerYT17 sí, solo un gato y me apareció de la nada ajsjs

joseph_robayo_luis a mi si

Diegoproxd12 Una vez un chamo entrò a mi casa porque habìa hecho una fiesta en la que querìa hacer trades porque era novato y no tenìa muchas mascotas, cuando el pana me mandò trade le puse mi mejor mascota( la que en ese entonces era un panda rojo aunque con mucho cariño al pandita :heart_eyes::heart_eyes:), el chamo que ya estàba muy avanzado y me dijo bro no te preocupes acabas de empezar no? y yo le dije que si, entonces agarrò su castor y me lo regalò, yo me quedè còmo que wow:astonished::astonished::astonished::astonished::astonished: un castor estaba muy chèvere el castor y todavìa lo tengo, esa es mi historia actualmente yo soy el que le regala las mascotas a mi hermano que por cierto cumple años el 3 de octubre y le tengo que regalar algo :scream::scream::scream:... ¿a ustedes que les han regalado?... hasta la pròxima...

ghojan324 absolutamente no me an dado una mascota en adoptme





sebascrac144 a mi Si muchas veceS





faridytr2 hola algien puede desir que lo recomende





Hola12345Z No ni juego adopt me xd

jeanpons12 si me dieron un mono y ahora busco que me dan por el mono xd