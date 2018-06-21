Rain

Gem316

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novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
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Быстрая прокачка перса в Карос

sandoriana avatar

sandoriana

June 21, 2018 at 03:59 PM

Совет, как быстро покачать перса в Каросе: 1) Создать перса. Советую создавать лука, кана или сина ( убийцу), по моему это самые быстрые по прокачке классы. 2) Выбрать в чате любого игрока и кинуть дружбу " Добавить" На панели тут же придет оповещение о подарке и это даст цветок Удачи, который дает + к опыту. Лопайте смело час удачи будет) 3) Упорядочить предметы в сумке, нажать автопоиск по кв и тд это даст еще подарки. 4) Использовать авто бой. Иконка Мышки на панели. Проставляешь галочки автобоя автосбора дропа, из Книжки переносишь скилы в ячейки автобоя, и вуаля бьет сам, собирать дроп сам. Можно выставить радиус сбора 10-15-20 м 5) Можно не делать квесты, бить мобов. Самые оптимальные Пауки 5лвл, и тут же собирать шмот и оружие себе. 6) после апа 6 лвл это примерно (5-8 минут в игре) можно перейти на мишек. 7) После 8 лвл советую идти в центр к Килиасу, там телепорт на Аванпост. Бить крокодилов 2 минуты и будет вам счастье)
KiritoLis avatar

KiritoLis

October 26, 2018 at 02:44 PM

спасибо тебе
SteveGerrard avatar

SteveGerrard

May 18, 2019 at 02:55 PM

Пасибки
Zakat1337 avatar

Zakat1337

April 30, 2020 at 07:42 AM

неть неочь помогло
weed_wizard avatar

weed_wizard

September 29, 2021 at 02:23 AM

она жива еще я думаю нет
sandoriana avatar

sandoriana

May 8, 2022 at 01:11 PM

:joy:Чë это не живая то) Карос вечен:joy:

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