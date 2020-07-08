Как и где посмотреть свой лвл в Star Trek Online?

KnucklesX69 Первое задание на gamehag достичь 5 лвл. Где посмотреть мой лвл? Обучение прошел. В панели вызываемой на U лвл не видно.

KnucklesX69 Вроде понял. Прокачалось сразу до Lieutenat 6. Сдал на проверу. Жду.

KnucklesX69 До сих пор не проверили.

KnucklesX69 Конец дня, а задание так и не проверили. Будто специально ждут, чтобы увеличеные КД прошли.... :rage:

KnucklesX69 День 2-ой, всё ещё не проверили.

KnucklesX69 В итоге тупо отклонили задание, потому что якобы "не зарегестрировал новый аккунт". Хотя я совершено точно зарегестрировал новый аккаунт и делал это по реферальной ссылке с gamehag. В общем развод.

Ninjello Да с ворлд оф форшипс такая же хуйня. Но когда я выолнял вар тандер сразу же одобряли

Qsels лооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооохскааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааая игррра

Niyaz337 кекеккеекекевкпу

kivismf45 Хзшка сама хз

Necromants В левом верхнем углу есть профиль где показывается вся информация.