Как и где посмотреть свой лвл в Star Trek Online?

Первое задание на gamehag достичь 5 лвл. Где посмотреть мой лвл? Обучение прошел. В панели вызываемой на U лвл не видно.
Вроде понял. Прокачалось сразу до Lieutenat 6. Сдал на проверу. Жду.
Конец дня, а задание так и не проверили. Будто специально ждут, чтобы увеличеные КД прошли.... :rage:
День 2-ой, всё ещё не проверили.
В итоге тупо отклонили задание, потому что якобы "не зарегестрировал новый аккунт". Хотя я совершено точно зарегестрировал новый аккаунт и делал это по реферальной ссылке с gamehag. В общем развод.
Да с ворлд оф форшипс такая же хуйня. Но когда я выолнял вар тандер сразу же одобряли
лооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооохскааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааая игррра
В левом верхнем углу есть профиль где показывается вся информация.