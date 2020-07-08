Как и где посмотреть свой лвл в Star Trek Online?

Rain

Gem133

SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
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Как и где посмотреть свой лвл в Star Trek Online?

KnucklesX69 avatar

KnucklesX69

July 8, 2020 at 03:50 PM

Первое задание на gamehag достичь 5 лвл. Где посмотреть мой лвл? Обучение прошел. В панели вызываемой на U лвл не видно.
KnucklesX69 avatar

KnucklesX69

July 8, 2020 at 06:10 PM

Вроде понял. Прокачалось сразу до Lieutenat 6. Сдал на проверу. Жду.
KnucklesX69 avatar

KnucklesX69

July 8, 2020 at 08:15 PM

До сих пор не проверили.
KnucklesX69 avatar

KnucklesX69

July 9, 2020 at 01:59 AM

Конец дня, а задание так и не проверили. Будто специально ждут, чтобы увеличеные КД прошли.... :rage:
KnucklesX69 avatar

KnucklesX69

July 9, 2020 at 05:14 PM

День 2-ой, всё ещё не проверили.
KnucklesX69 avatar

KnucklesX69

July 9, 2020 at 08:12 PM

В итоге тупо отклонили задание, потому что якобы "не зарегестрировал новый аккунт". Хотя я совершено точно зарегестрировал новый аккаунт и делал это по реферальной ссылке с gamehag. В общем развод.
Ninjello avatar

Ninjello

July 21, 2020 at 09:01 PM

Да с ворлд оф форшипс такая же хуйня. Но когда я выолнял вар тандер сразу же одобряли
Qsels avatar

Qsels

July 25, 2020 at 03:06 PM

лооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооохскааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааая игррра
Niyaz337 avatar

Niyaz337

July 29, 2020 at 05:24 PM

кекеккеекекевкпу
kivismf45 avatar

kivismf45

July 31, 2020 at 11:09 AM

Хзшка сама хз
Necromants avatar

Necromants

July 31, 2020 at 12:42 PM

В левом верхнем углу есть профиль где показывается вся информация.
78678678 avatar

78678678

August 20, 2020 at 09:39 PM

квырпывкнрп

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Как и где посмотреть свой лвл в Star Trek Online? on Star Trek Online Forum on Gamehag