Немного о игре Phantom Forces в Roblox

сегодня я расскажу как правильно начать играть
для начала разберемся с меню, нажмите кнопку weapone lodaut чтобы перейти к оружию, объясню вкратце assault это автоматы, ПДВ, и дробовики. scout это лёгкое и быстрое оружие
пистолеты пулеметы, дробовики, полуавтоматическии винтовки.
Support это в основном тяжёлый класс, там оружие по типу: тяжёлых пулемётов, также несколько карабинов и дробовики
ну и последний класс, recon, там вы можете найти всё снайперское оружие в игре, будь то это снайперские винтовки, полуавтоматические винтовки, тяжёлые автоматы, карабины
при выборе любого оружия, есть вкладка Attachments, где вы можете прицепить разные пирецелы, обвесы, и всё что доступно в игре.
вкладка secondary, это вкладка с оружием по типу, пистолетов, маленьких дробовиков, и укороченных снайперских винтовок
Loadout- это загрузиться но также можно загрузится через пробел
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Squad Deploy это загрузится с соперником
Weapon Loadout это выбор первоначального оружия
Case Inventory это инвентарь
Customize это кастомизация оружия