Немного о игре Phantom Forces в Roblox

Cobra_4444 сегодня я расскажу как правильно начать играть

Cobra_4444 для начала разберемся с меню, нажмите кнопку weapone lodaut чтобы перейти к оружию, объясню вкратце assault это автоматы, ПДВ, и дробовики. scout это лёгкое и быстрое оружие

Dilnaz08 Классс

Cobra_4444 пистолеты пулеметы, дробовики, полуавтоматическии винтовки.

romario1231665 спасибо

Cobra_4444 Support это в основном тяжёлый класс, там оружие по типу: тяжёлых пулемётов, также несколько карабинов и дробовики

Cobra_4444 ну и последний класс, recon, там вы можете найти всё снайперское оружие в игре, будь то это снайперские винтовки, полуавтоматические винтовки, тяжёлые автоматы, карабины

Cobra_4444 при выборе любого оружия, есть вкладка Attachments, где вы можете прицепить разные пирецелы, обвесы, и всё что доступно в игре.

German45445uop Спасибо, топово объяснил

Cobra_4444 вкладка secondary, это вкладка с оружием по типу, пистолетов, маленьких дробовиков, и укороченных снайперских винтовок

Cobra_4444 всегда пожалуйста

DSAAFSA Loadout- это загрузиться но также можно загрузится через пробел

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DSAAFSA Squad Deploy это загрузится с соперником



DSAAFSA Weapon Loadout это выбор первоначального оружия



DSAAFSA Case Inventory это инвентарь



DSAAFSA Customize это кастомизация оружия



DSAAFSA Buy Credits это донат

