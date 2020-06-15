модно ли заработать 1000 робуксов без донат и не тратя время

Лол, конечно нет, нельзя! Можно только если у тебя есть знакомый или друг, то он сможет тебе дать 1000 робуксов, по другому нельзя!
а как потвердить емелир нв телефоне
ааааааааааа я не могу добить 3 уровень аааааааааа
ааааааааааа я не могу добить 3 уровень аааааааааа
l Play roblox Everyday lt's Fun
Лол, конечно нет, нельзя! Можно только если у тебя есть знакомый или друг, то он сможет тебе дать 1000 робуксов, по другому нельзя!
это типа как класс но нет
:family_mmbb::family_woman_girl::jeans::athletic_shoe::boot::family_man_girl_girl::jeans::necktie::necktie:
оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооор
ррррррррррррррррррррррррррррррррррррр
Вы можете создать игру в Роблоксе, и засунуть туда донат. Это и интересно, и много Робуксов приносит.
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Че7евгезыгкыз6еы6еыешыеыеаеппаавввы5ыевыыыыыыыыы
потомучто тот ето стараетса и потом доходит до своей цели:smiley:
роскажу историю про моего друга
Это не только модно, но и стильно!
...... подска́жите как? мне очень нужны робуксики
да можно, но со стараниями
Это будет очень сложно.-.