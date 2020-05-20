можно ли получить робуксы бесплатно

dima1000lvl дайте ответ плиз

lana2209 нет нельзя, у меня не получается

dima1000lvl а через gamehag можно?

ShadowPeersi4ok Через сайты такие как gamehag, RoCash и т.д можно просто так получить робуксы, а прям бессплатно нет!

SuperKnux13 Да, создавай игры

RAVENexe 1 геймхаг

2 создавать режимы

3 некоторые ютуберы их розыгрывают

RAVENexe и можно выиграть





Arc100l ezrobux https://ezrobux.gg/earn робуксы бесплатно!!!!!!!!!!!!!:money_mouth::money_mouth::money_mouth:

FLAMKA можно это изи

Arc100l там нужно выполнять задания!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ariana3 Наверное можно

576984769 в геймхаке можно

Alexandrias375 конечно можно, а gamehag

Ivanno Можно в gamehag но надо попотеть

Warrior_cats5687 Да, через этот сайт

nasteROBLOX можно игры создавать и делать в играх вещи на робуксы или же на сайтах легче игру создать

BlackAngel_official Можно в gamehag

SonicDoll1225 дайте 20 робуксав пажалуйста умоляю

Meow_Dasha Да, можно.



