нет нельзя, у меня не получается
Через сайты такие как gamehag, RoCash и т.д можно просто так получить робуксы, а прям бессплатно нет!
1 геймхаг
2 создавать режимы
3 некоторые ютуберы их розыгрывают
ezrobux https://ezrobux.gg/earn робуксы бесплатно!!!!!!!!!!!!!:money_mouth::money_mouth::money_mouth:
там нужно выполнять задания!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Можно в gamehag но надо попотеть
можно игры создавать и делать в играх вещи на робуксы или же на сайтах легче игру создать
дайте 20 робуксав пажалуйста умоляю
Через сайты такие как gamehag, RoCash и т.д можно просто так получить робуксы, а прям бессплатно нет!