Кто что скажет про игру?

Andre Holbrook
Andre Holbrook
Gem218
Edoardo Ricotti
Edoardo Ricotti
Gem50
dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem146
fnogaj
fnogaj
Gem10
fnogaj
fnogaj
Gem287
sanjaymeena30351
sanjaymeena30351
Gem35
celebimirac342
celebimirac342
Gem8
Depstory
Depstory
Gem8
fnogaj
fnogaj
Gem42
Dante
Dante
Gem16
Matvei Pankov
Matvei Pankov
Gem16
Leo Roy
Leo Roy
Gem11
Atia
Atia
Gem10
vool jjj
vool jjj
Gem762
Alan Vizcarra
Alan Vizcarra
Gem12
PaulTran
PaulTran
Gem50
Josué Oliveira
Josué Oliveira
Gem21
Kara Hazar
Kara Hazar
Gem12
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
salbajoyreang2
salbajoyreang2
Gem16
Rain

Gem613

novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
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Кто что скажет про игру?

Gradius666 avatar

Gradius666

May 14, 2020 at 04:11 AM

Делимся мнениями
luckyfox1X avatar

luckyfox1X

May 14, 2020 at 01:34 PM

игра крутая
illyaxa178 avatar

illyaxa178

May 14, 2020 at 03:25 PM

Игра нормальная поиграть где то
часик каждый день можно
ku4ka04 avatar

ku4ka04

May 15, 2020 at 09:34 AM

игра крутая
kris_gorbas avatar

kris_gorbas

May 15, 2020 at 10:48 AM

супер! советую поиграть\

43057401 avatar

43057401

May 18, 2020 at 11:56 AM

8/10 Игра очень интересная и крутая, но чтобы построить машину своей мечты нужно очень много играть!
cobkapcina avatar

cobkapcina

May 27, 2020 at 05:51 PM

рекламы болше
deleted_1613123776 avatar

deleted_1613123776

May 27, 2020 at 06:04 PM

игра крутяк!:laughing::grin:
Vania12121212 avatar

Vania12121212

May 27, 2020 at 06:18 PM

ігра норм!!
Hanasugur avatar

Hanasugur

May 27, 2020 at 07:49 PM

Топовая штука
bruhMomentNow avatar

bruhMomentNow

May 28, 2020 at 04:28 AM

Игра реально обуенная. Типо строй, что угодно и не угодно! Режимы вполне интересные. Да и графика не отстаёт.
timolio avatar

timolio

May 28, 2020 at 03:28 PM

Я в неё не играл!
art_comi avatar

art_comi

May 28, 2020 at 08:13 PM

такая себе помоечка
12348765SaVa avatar

12348765SaVa

May 31, 2020 at 12:26 AM

Игра крутая, только долго развиваться и из-за этого надоедает быстро

12348765SaVa avatar

12348765SaVa

May 31, 2020 at 12:26 AM

Ну, а так прикольная, советую.

gamehagcom_pvprocom1 avatar

gamehagcom_pvprocom1

June 4, 2020 at 12:39 AM

Норм игра тип тима на тиму играй да киляй норм
gamehagcom_pvprocom1 avatar

gamehagcom_pvprocom1

June 4, 2020 at 12:40 AM

Мы же про кроссаут?)) я чет туплю лул
thomasber72 avatar

thomasber72

June 4, 2020 at 08:40 AM

Игра для детей, чьи отцы играли в танки
Doktor_kto2 avatar

Doktor_kto2

June 9, 2020 at 02:57 PM

крутая игра в мре

m_br avatar

m_br

June 10, 2020 at 04:55 PM

Игра крутая но мне за задание не заплатили (присылал скриншот достижения)!
rinv2 avatar

rinv2

June 13, 2020 at 12:38 PM

ыыыыыыыыыыыыыыыыффффффффффффффффффффффффффффв
PRO3dag avatar

PRO3dag

June 13, 2020 at 01:26 PM

хффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф
stormsurge avatar

stormsurge

June 13, 2020 at 01:59 PM

Помойка
stormsurge avatar

stormsurge

June 13, 2020 at 02:00 PM

Такое себе
king2451245 avatar

king2451245

June 13, 2020 at 07:06 PM

Занимательная мне нравится
biggbols_gocspro avatar

biggbols_gocspro

June 13, 2020 at 11:56 PM

Такое , мне не пронравилась


ignis5 avatar

ignis5

June 16, 2020 at 07:57 PM

тупое говно тупого говна
ignis5 avatar

ignis5

June 16, 2020 at 07:57 PM

вообще не затягивает
ignis5 avatar

ignis5

June 16, 2020 at 07:58 PM

1. Заварное тесто на кипятке
Ингредиенты
500 г муки;
1 чайная ложка соли;
50 мл растительного масла;
150 мл кипятка.
Приготовление
Добавьте в муку соль и масло и слегка перемешайте. Частями вливайте крутой кипяток, постоянно перемешивая массу. Затем вымесите тесто руками до однородности.

Накройте плёнкой или посудой и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.

2. Тесто на воде комнатной температуры
Ингредиенты
400–450 г муки;
1 чайная ложка соли;
½ чайной ложки сахара;
50 мл растительного масла;
200 мл воды комнатной температуры.
Приготовление
Соедините муку, соль и сахар. Влейте масло и воду и замесите однородное тесто.

Накройте плёнкой, миской или заверните в пакет и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.

3. Тесто на воде с водкой и яйцом
Ингредиенты
480–560 г муки;
200 мл тёплой воды;
1 яйцо;
1 чайная ложка соли;
½ чайной ложки сахара;
4 столовые ложки водки;
5–6 столовых ложек растительного масла.
Приготовление
Всыпьте в миску 250 г муки и сделайте в центре углубление. Добавьте туда все остальные ингредиенты и перемешайте. Вымешивайте тесто, подсыпая остальную муку.

Готовое тесто накройте плёнкой или посудой и оставьте на 1 час или дольше. За этот промежуток времени несколько раз вымешайте тесто.

4. Тесто на воде с уксусом
Ингредиенты
500 г муки;
250 мл воды комнатной температуры;
½ столовой ложки растительного масла;
¾ чайной ложки уксуса 9%;
¼ столовой ложки соли;
Приготовление
Влейте в муку воду, масло и уксус. Добавьте соль и тщательно перемешайте. Затем вымесите тесто руками до однородного состояния.

Накройте чем‑нибудь и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.

5. Тесто на кефире с яйцом
Ингредиенты
250 мл кефира;
½ чайной ложки соли;
1 яйцо;
450–500 г муки.
Приготовление
Слегка взбейте кефир с солью и яйцом. Затем частями подсыпайте муку, каждый раз хорошенько перемешивая тесто. После помесите его руками.

Накройте плёнкой, посудой или полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 20–30 минут.

6. Тесто на молоке с водкой
Ингредиенты
250 мл молока;
1 чайная ложка соли;
2 столовые ложки водки;
500 г муки.
Приготовление
Соедините молоко, соль и водку. В два этапа всыпьте муку, хорошенько вымешивая тесто после каждого добавления.

Когда станет однородным, заверните в пакет и уберите в холодильник на 40 минут или чуть‑чуть подольше.
ShivaNan avatar

ShivaNan

June 16, 2020 at 08:26 PM

Спасибо, чувак, за рецепты.
Twisted_World avatar

Twisted_World

June 17, 2020 at 12:24 AM

Игра хорошая, но мне быстро наскучила.
AlphaSkag avatar

AlphaSkag

June 18, 2020 at 09:41 PM

Из плюсов: игруха не требовательна к железу, крутая система крафта, возможность собрать что угодно.
AlphaSkag avatar

AlphaSkag

June 18, 2020 at 09:44 PM

Из минусов: чтобы собрать тачку своей мечты нужно либо очень много играть, либо донатить, либо и то, и другое. Графика не вызывает вау-эффекта. Отсутствует стата.
23232kostya avatar

23232kostya

June 19, 2020 at 05:36 AM

241432455436пувацуфва
Sedash avatar

Sedash

June 21, 2020 at 08:26 PM

нормальная игра
anImuu avatar

anImuu

June 21, 2020 at 08:44 PM

сало сало сало його завжди мало
drenius_exiled avatar

drenius_exiled

June 21, 2020 at 10:00 PM

просто строй и мочи
ZE3RO avatar

ZE3RO

June 21, 2020 at 10:30 PM

Как выполнит первое задание
Despasito_996766 avatar

Despasito_996766

June 25, 2020 at 01:35 AM

вау дравится

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