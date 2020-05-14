Кто что скажет про игру?

ignis5

1. Заварное тесто на кипятке

Ингредиенты

500 г муки;

1 чайная ложка соли;

50 мл растительного масла;

150 мл кипятка.

Приготовление

Добавьте в муку соль и масло и слегка перемешайте. Частями вливайте крутой кипяток, постоянно перемешивая массу. Затем вымесите тесто руками до однородности.



Накройте плёнкой или посудой и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.



2. Тесто на воде комнатной температуры

Ингредиенты

400–450 г муки;

1 чайная ложка соли;

½ чайной ложки сахара;

50 мл растительного масла;

200 мл воды комнатной температуры.

Приготовление

Соедините муку, соль и сахар. Влейте масло и воду и замесите однородное тесто.



Накройте плёнкой, миской или заверните в пакет и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.



3. Тесто на воде с водкой и яйцом

Ингредиенты

480–560 г муки;

200 мл тёплой воды;

1 яйцо;

1 чайная ложка соли;

½ чайной ложки сахара;

4 столовые ложки водки;

5–6 столовых ложек растительного масла.

Приготовление

Всыпьте в миску 250 г муки и сделайте в центре углубление. Добавьте туда все остальные ингредиенты и перемешайте. Вымешивайте тесто, подсыпая остальную муку.



Готовое тесто накройте плёнкой или посудой и оставьте на 1 час или дольше. За этот промежуток времени несколько раз вымешайте тесто.



4. Тесто на воде с уксусом

Ингредиенты

500 г муки;

250 мл воды комнатной температуры;

½ столовой ложки растительного масла;

¾ чайной ложки уксуса 9%;

¼ столовой ложки соли;

Приготовление

Влейте в муку воду, масло и уксус. Добавьте соль и тщательно перемешайте. Затем вымесите тесто руками до однородного состояния.



Накройте чем‑нибудь и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.



5. Тесто на кефире с яйцом

Ингредиенты

250 мл кефира;

½ чайной ложки соли;

1 яйцо;

450–500 г муки.

Приготовление

Слегка взбейте кефир с солью и яйцом. Затем частями подсыпайте муку, каждый раз хорошенько перемешивая тесто. После помесите его руками.



Накройте плёнкой, посудой или полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 20–30 минут.



6. Тесто на молоке с водкой

Ингредиенты

250 мл молока;

1 чайная ложка соли;

2 столовые ложки водки;

500 г муки.

Приготовление

Соедините молоко, соль и водку. В два этапа всыпьте муку, хорошенько вымешивая тесто после каждого добавления.



Когда станет однородным, заверните в пакет и уберите в холодильник на 40 минут или чуть‑чуть подольше.