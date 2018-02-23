Как выполнить задание?

lyz3r1234
lyz3r1234
Gem210
Majd Majd
Majd Majd
Gem7
hanfred
hanfred
Gem40
Jackie Egas
Jackie Egas
Gem14
fnogaj
fnogaj
Gem196
Atia
Atia
Gem393
Kacper Kulczewski
Kacper Kulczewski
Gem10
Kara Hazar
Kara Hazar
Gem30
lukas jakubsevicius
lukas jakubsevicius
Gem208
Jackie Egas
Jackie Egas
Gem14
sonu Biswal
sonu Biswal
Gem32
fnogaj
fnogaj
Gem3
fnogaj
fnogaj
Gem3
lukas jakubsevicius
lukas jakubsevicius
Gem323
fnogaj
fnogaj
Gem3
fnogaj
fnogaj
Gem10
Jackie Egas
Jackie Egas
Gem7
Thu Htet Aung
Thu Htet Aung
Gem112
Jackie Egas
Jackie Egas
Gem7
Jackie Egas
Jackie Egas
Gem7
Rain

Gem316

novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: what's up man
SystemGamehag: 4 users received Gem116 from the Rain.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: hi
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
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novice rank iconClaudio Cuello: :)
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SystemGamehag: 3 users received Gem152 from the Rain.
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adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
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Как выполнить задание?

Sergey1 avatar

Sergey1

February 23, 2018 at 05:10 PM

Всё описано и не раз в соответствующих статьях)
dvinskoi avatar

dvinskoi

February 23, 2018 at 10:34 PM

\жд
ххж
з0ъ
ж=зх
=хж-з
зхъщдзхщ0=хъз0-
\ъзх-
х
Hawkeyeq avatar

Hawkeyeq

March 2, 2018 at 03:28 PM

Нужно сказать и за скринить процесс закачки, что бы было видно ник и маил
aleksandrekot avatar

aleksandrekot

April 9, 2019 at 01:06 AM

а как взять квест чтобы получить камни душ?
falann avatar

falann

June 2, 2019 at 08:48 PM

никак
Nastya123456784 avatar

Nastya123456784

November 5, 2019 at 01:16 AM

уже никак
C_BEPTYXI_B_YX0_ avatar

C_BEPTYXI_B_YX0_

December 22, 2019 at 04:57 PM

Я хз
BerserkerPlus avatar

BerserkerPlus

February 7, 2020 at 01:44 PM

Мда уж!
mollner avatar

mollner

February 8, 2020 at 01:23 AM

Получи 5-й уровень в игре
asinikit avatar

asinikit

February 9, 2020 at 07:51 AM

отклонили не советую если у кого в стиме делать то отклонят!
rektim11 avatar

rektim11

February 15, 2020 at 01:42 AM

Просто надо получить 5 уровень в игре и заскринить это
terozera avatar

terozera

May 16, 2021 at 07:22 PM

бля, я пригласил друга, а мне не дали 200 камней душ или как их.
Nightmareed avatar

Nightmareed

June 9, 2023 at 03:04 PM

Отклонили квест хотя все сделал правильно. Сказали мол вы не зарегистрировали новый аккаунт. Но я то его регистрировал лично. В чем проблема?
MrIron avatar

MrIron

February 2, 2025 at 08:59 PM

все эти квесты просто ОБМАН

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