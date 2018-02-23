Как выполнить задание?

Sergey1 Всё описано и не раз в соответствующих статьях)

dvinskoi \жд

ххж

з0ъ

ж=зх

=хж-з

зхъщдзхщ0=хъз0-

\ъзх-

х

Hawkeyeq Нужно сказать и за скринить процесс закачки, что бы было видно ник и маил

aleksandrekot а как взять квест чтобы получить камни душ?

falann никак

Nastya123456784 уже никак

C_BEPTYXI_B_YX0_ Я хз

BerserkerPlus Мда уж!

mollner Получи 5-й уровень в игре

asinikit отклонили не советую если у кого в стиме делать то отклонят!

rektim11 Просто надо получить 5 уровень в игре и заскринить это

terozera бля, я пригласил друга, а мне не дали 200 камней душ или как их.

Nightmareed Отклонили квест хотя все сделал правильно. Сказали мол вы не зарегистрировали новый аккаунт. Но я то его регистрировал лично. В чем проблема?