Lamber Tycoon 2

Semkash2008 В этой статье я расскажу как получить топор райкири в Lamber Tycoon 2

Semkash2008 В основном магазине нужно купить мешочек песка ложите мешочек в машину и едте через мост к магазину мебели там купите лампочку ложите её в машину и едте к хижене купите там банку червей тоже ложите в

Semkash2008 машину и едте в тайгу прижимаясь к правой стороне ищите на скале гравировку птицы рядом с ней люк лезьте туда со всеми ингредиентами и лажите на тарелки

Semkash2008 после этого вы получите райкири

maksidi232 кто сыграет



