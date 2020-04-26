Самый читерский прицел в CS:GO

kanajest

И так как же его сделать? достаточно легко, для этого вам нужен Стим, заходим в мастерскую и в поиске находим нашу любимую КС ГО. Дальше вводим в поиске: crashz' Crosshair Generator v3. Переходим и подписываемся, потом перезапускаем КС ГО. После того как запустили КС, заходим в лобби, слева выбираем карты из мастерской, и выбираем то название, которые было выше. Подключаетесь и заходите за террористов. дальше идёте налево и находите там прицел точку. Всё читерский прицел готов! опробовать его можно на выходе из помещения на ботах. спасибо за внимание)