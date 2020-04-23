Egg Hant 2020

Tetrytre4top как вам ег хант я прошол но бесит што он в разних играх 2018 бил луче

Colaris666_king В 2019 топ егг хант был

R740 сагласэн я пачти весь прошол





StanislavMak4ik Эгг хант классная штука, прошёл за неделю. А эгг хант в разных играх потому что так будет интересней. А то зашел в одну игру собрал все яйца и все...

dev1ce18 мне не очень ивент

Garmek200922 я уже пол егг ханта прошол

Garmek200922 ето было изи

Garmek200922 за день 31 яйцщ собрал

Garmek200922 вопще изи

karuzxcg Ая не собираю

moonwitchh я уже получила яйцв

poolichh Да игруха прикольная )

NastenkaBotalova мне конечно нравится egg hunt 2020, но раньше яица были получше ._.

mishamisha228 у меня 5 яиц я не жалуюсь

baconflexlel Я все яйца собрал

YariloTheGOD Я чёт сначала решил собрать все, но потом передумал. Я собрал только 30 яиц(

YariloTheGOD Хотя раньше рил лучше был ивень

blind__hunter Ага раньше было лутше.

Artekusbro всё собрал

sfertyseric я прошед его





Ihoroo я собрал все яйца





78690123 супер игра

78690123 суупер

Bonkboy02 egg hunt в 2019 был самый лучший