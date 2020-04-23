Egg Hant 2020

как вам ег хант я прошол но бесит што он в разних играх 2018 бил луче
сагласэн я пачти весь прошол
Эгг хант классная штука, прошёл за неделю. А эгг хант в разных играх потому что так будет интересней. А то зашел в одну игру собрал все яйца и все...
я уже пол егг ханта прошол
мне конечно нравится egg hunt 2020, но раньше яица были получше ._.
у меня 5 яиц я не жалуюсь
Я чёт сначала решил собрать все, но потом передумал. Я собрал только 30 яиц(
Хотя раньше рил лучше был ивень
egg hunt в 2019 был самый лучший
Egg hunt это просто топ.Респект разрабом