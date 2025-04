Klasy

XDGunwoXD Kim warto zagrac wedlug was na samym początku??

Red Wojownikiem, moim zdaniem najłatwiejszy do ogarnięcia



Kinmakin Szamanem smoka

RzecznyZmij Ninja Is OP

XzeX Wojownik body daje najszybszy profit :)

LazyGamer Myślę że wojownik jest w miarę prosty do ogarnięcia :)

ChudyGraczV2 Moim zdaniem na początek najlepszy jest wojownik-body :)

CrazyFrog Wojownik ;)

Zelekkk2001 wojownikiem pod mentala łatwiej na początku bo utrzymasz się dłużej przy życiu a ataki umiejętności mają duże obrażenia w porównaniu do body

CruiserIlaoli Heh.. Ile ja się naczytałem jak najlepiej lub czym grać.Opowiem na temat tego i tego.

CruiserIlaoli Wojownik Body dobry do expa jak i do pvp nawet.Wojownik mental tank dobry wystarczy miec silne na G1 i skonczone pozniej lecisz z duchowym udzerzeniem do P i postac gotowa oczywiscie pamietaj o eq.

CruiserIlaoli Sura Wp Wysmienita No super postac tak jak woj body ale sura wp ma bodego i mentala woj w jednym ponieważ.Ma Czarowane Ostrze i Czarowana zbroje ktore daja wartosc ataku jak i obrone Do expa najlepsza

CruiserIlaoli Szamanów tak średnio polecam do 35 lv całkowite nie oczywiscie to moje zdanie.A dlaczego do 35 lv nie zapytacie a poniewaz jak wbijecie 35 lv koniecznie musicie zrobic konia bojowego Dosyc ciezka....

CruiserIlaoli Misja bo potrzebujesz druzyny Najlepiej zaproscic kolegow do gry im was wiecej tym lepiej.

CruiserIlaoli Hmmm Ninja powiadacie lucznik nie dobry do lura ale nie do expa to glownie postac do pvp średnio sprawdza się w expie.Dagger bardziej sobie radzi ale potrzeba fms'a 35 sr + i bojowego konia. Wtedy to

CruiserIlaoli A na początku róbcie sobie szamana smoka albo expcie do 30 lv i expcie na orkach ale raczej nie dacie rady ... Wiec polecam ten pierwszy sposob zaczac odrazu z buffem.Albo poproscie kolege o to by gra

CruiserIlaoli Grał buffem za darmowy exp Pozniej może zrobić z niego do pvp.Ale oplaca sie miec w kazdej postaci ez do pvp jak i do expa.

CruiserIlaoli Najlepszy zarobek na początku ? Na początku może to wam się wydawać dziwne ale...

ŻEBRAJCIE! :D Tak poproscie o 100k.

CruiserIlaoli Na pewno większość wam coś da jak nie 100k to może fms'a +0 ale nie zbyt drogi by go oddac ale chyba ze ktos ma dobre serce to moze moze.100k na jedna osobe pochodzcie tak po miescie i zebrajcie.

CruiserIlaoli Proscie tylko osoby z lv od 30 bo duzo ludzi ma dropow ktorzy im dropia rozne rzeczy i pozniej je sprzedaja.I na pewno maja troche siana na koncie.

CruiserIlaoli Jak uzbieracie tak z 1/2/3kk (2/3kk jak ktoś ma czas :D.)To eq na poczatku +6 samo zrobienie kosztuje z 300k/400k Wiec izi jak to mowia.

CruiserIlaoli Ufff jeszcze troche do opisania ale lecimy :D.No wiecie co robic do 30 lv.A i polecam robic zadania Bo fabula idzie wtedy dalej Od 30 lv najlepiej zarabiac na alchemii.A co to jest alchemia zapytacie?

CruiserIlaoli Alchemia to jest taka rzecz ktora kupuje duzo ludzi (Ale wytlumaczylem XD) Nie no na serio to jest zadanie tak ogolnie.Bierzecie zadanie u alchemika i cos tam gada ''bla bla bla'' i podczas expienia..

CruiserIlaoli Bedzie wam dropic odlamki energii czy jakos tak i one maja date waznosci czyli macie 24h by to sprzedac.Polecam zebrac tak z 20 i sprzedac Co do cen to wam nie powiem ile moze kosztowac .