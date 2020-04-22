Rain

Gem178

unranked rank iconAIRUN ANGELES: Hello
unranked rank iconc00lguy007: I can find the games on the app store
unranked rank iconc00lguy007: I am filtering by ios and scanning on an iphone
AdminSwirfty: The games you're attempting most likely aren't available for your device
unranked rank iconc00lguy007: can anyone help me? games still aren't working
unranked rank iconNorbert: hi
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unranked rank iconc00lguy007: By the way I changed my username this is ianellinger508
unranked rank iconsin comentarios: Probaste Magner migner
unranked rank iconc00lguy007: I have tried several mobile games
AdminSwirfty: Which offer are you attempting?
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconianellinger508: when I scan the qr code it links to a website that says the offer isnt availible in my location
AdminJoshverd: peepoHey emote (inline chat version)
unranked rank iconDaniel Triviño: hi
AdminSwirfty: ianellinger508, any game you're able to view will be available in your location
unranked rank iconArmoredPigeon: dxad
unranked rank iconsin comentarios: Se refiere a que consiga la cantidad de atrapar 500 huevos?
unranked rank iconianellinger508: Why are none of the games available in the US?
unranked rank iconsin comentarios: El juego que se llama atrapa huevo me dice que suba niveles que son 500 pero cuando entro solo se puede subir la cantidad de huevos que puedes atrapar
unranked rank iconskrt: VIBE emote (inline chat version)
AdminJoshverd: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconData_2045: hi !!!
SystemGamehag: 3 users received Gem4 from the Rain.
unranked rank iconskrt: OMEGALUL emote (inline chat version)
unranked rank iconLeandro Rete: The ideal would be around 500 Gems, but ok
AdminSwirfty: After your first cashout the minimum drops to 5,000 Gems
unranked rank iconLeandro Rete: Dinkdonk emote (inline chat version)
unranked rank iconLeandro Rete: Bro reduces the minimum amount for LITECOIN withdrawal. 10,000 is so hard
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
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38

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Back to Counter-Strike: Global Offensive

Классная игра?

jallyfish231 avatar

jallyfish231

April 22, 2020 at 06:55 PM

Пишите
Andreka321 avatar

Andreka321

April 22, 2020 at 06:55 PM

да очень
EvgenDIV avatar

EvgenDIV

April 22, 2020 at 06:59 PM

ДАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
smailshow avatar

smailshow

April 22, 2020 at 07:04 PM

конечно
GGDROP22 avatar

GGDROP22

April 22, 2020 at 07:12 PM

Даааа и самая наилучшее игруха
Pika4y_kyda_xo4y avatar

Pika4y_kyda_xo4y

April 22, 2020 at 07:15 PM

Да норм но всё ухудшается и ухудшается
artemturygin avatar

artemturygin

April 22, 2020 at 07:55 PM

ДА ВАЩЕ ТОП!
egorr316 avatar

egorr316

April 22, 2020 at 11:50 PM

даааааа
K1borg avatar

K1borg

April 23, 2020 at 12:05 AM

очень
K1EVERtop avatar

K1EVERtop

April 23, 2020 at 12:42 AM

игрушка классная, хотя играл мало, но всё же, игра запала в душе, она чем-то выделяется
K1EVERtop avatar

K1EVERtop

April 23, 2020 at 12:42 AM

всем советую по играть в эту игру и всё, она просто классная
Ttim46 avatar

Ttim46

April 23, 2020 at 12:43 AM

нормальная
K1EVERtop avatar

K1EVERtop

April 23, 2020 at 12:43 AM

люблю позависать с друзьями в эту игру, советую всем, по фаниться с друзьями и скоротать пару вечеров сойдёт
ep0n avatar

ep0n

April 23, 2020 at 12:43 AM

Да, очень клёвая игра
K1EVERtop avatar

K1EVERtop

April 23, 2020 at 12:43 AM

в общем моя оценка 5 звёзд из 5

Ttim46 avatar

Ttim46

April 23, 2020 at 12:48 AM

игра

Ttim46 avatar

Ttim46

April 23, 2020 at 12:50 AM

чтобы
gd_ggdropcom avatar

gd_ggdropcom

April 23, 2020 at 12:57 AM

да очень
fivich3024 avatar

fivich3024

April 23, 2020 at 01:09 AM

Конечно топчег
MrShadow21101 avatar

MrShadow21101

April 23, 2020 at 01:13 AM

тлыцмощх\ауъоштпкшъокршкшававщзоапзааушщышашафшм
Ttim46 avatar

Ttim46

April 23, 2020 at 01:16 AM

часто играю
Ttim46 avatar

Ttim46

April 23, 2020 at 01:17 AM

в эту
Ttim46 avatar

Ttim46

April 23, 2020 at 01:17 AM

игру
MrShadow21101 avatar

MrShadow21101

April 23, 2020 at 01:27 AM

фсм\фжцхжмдфздмщцлмфз
MrShadow21101 avatar

MrShadow21101

April 23, 2020 at 01:28 AM

ффмжфзцмфцшпрфо=шм-ф0цш-фп
12
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