ДАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Даааа и самая наилучшее игруха
Да норм но всё ухудшается и ухудшается
игрушка классная, хотя играл мало, но всё же, игра запала в душе, она чем-то выделяется
всем советую по играть в эту игру и всё, она просто классная
люблю позависать с друзьями в эту игру, советую всем, по фаниться с друзьями и скоротать пару вечеров сойдёт
в общем моя оценка 5 звёзд из 5
тлыцмощх\ауъоштпкшъокршкшававщзоапзааушщышашафшм
ффмжфзцмфцшпрфо=шм-ф0цш-фп