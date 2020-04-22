Донатил ли ты и сколько? Какой скин(-ы) ты купил?

Dmitriyscorpio Просто интереснно))

almaskalken До этого никогда не донатил. Но решил закинуть на этот сайт.

OonshyUchiha Нет,но хочу





Vadim4ka ыауыпверанопнгноаенгкенуукцпвераверн

Kel7Nencher не донил

Hac_Ker_Man я не донатил и не собираюсь донатить. деньги жалко.

Cs102 58 рублей , купил: агента , 7 скинов

ar_mel донатил, но не в кс:thumbsup:

LaMur Кнч донатил)





Nikos228 паимап

Chasise да, многое купил на тп. Первое что купил это StatTrak FiveSeven | Капилляры (MW) с топ флотом

moty4 скоро буду





wwwtwitchtvl1vs1_1338 Да, 50$ заливал в игру, но большую часть продал и накупил себе игр.





nickool еще не заливал

quoxton https://zeroskins.com/invite/YHKtLmFwfL - стартовый капитал можно забрать тут после регистрации, потом раскрутите и будет неплохой скин

LItenex2 Где то баксов 80

Kej_228 я не донат и бью сейчас 4 левел

damir54 я не донат и бью сейчас 4 лев!!!!!

danaha я не донатил и не собираюсь донатить. деньги жалко.