Донатил ли ты и сколько? Какой скин(-ы) ты купил?

До этого никогда не донатил. Но решил закинуть на этот сайт.
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я не донатил и не собираюсь донатить. деньги жалко.
58 рублей , купил: агента , 7 скинов
донатил, но не в кс:thumbsup:
да, многое купил на тп. Первое что купил это StatTrak FiveSeven | Капилляры (MW) с топ флотом
Да, 50$ заливал в игру, но большую часть продал и накупил себе игр.
https://zeroskins.com/invite/YHKtLmFwfL - стартовый капитал можно забрать тут после регистрации, потом раскрутите и будет неплохой скин
я не донат и бью сейчас 4 левел
я не донат и бью сейчас 4 лев!!!!!
я не донатил и не собираюсь донатить. деньги жалко.