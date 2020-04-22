Донатил ли ты и сколько? Какой скин(-ы) ты купил?

Rain

Gem0

SystemGamehag: 4 users received Gem35 from the Rain.
unranked rank iconc00lguy007: By the way I changed my username this is ianellinger508
unranked rank iconsin comentarios: Probaste Magner migner
unranked rank iconc00lguy007: I have tried several mobile games
AdminSwirfty: Which offer are you attempting?
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconianellinger508: when I scan the qr code it links to a website that says the offer isnt availible in my location
AdminJoshverd: peepoHey emote (inline chat version)
unranked rank iconDaniel Triviño: hi
AdminSwirfty: ianellinger508, any game you're able to view will be available in your location
unranked rank iconArmoredPigeon: dxad
unranked rank iconsin comentarios: Se refiere a que consiga la cantidad de atrapar 500 huevos?
unranked rank iconianellinger508: Why are none of the games available in the US?
unranked rank iconsin comentarios: El juego que se llama atrapa huevo me dice que suba niveles que son 500 pero cuando entro solo se puede subir la cantidad de huevos que puedes atrapar
unranked rank iconskrt: VIBE emote (inline chat version)
AdminJoshverd: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconData_2045: hi !!!
SystemGamehag: 3 users received Gem4 from the Rain.
unranked rank iconskrt: OMEGALUL emote (inline chat version)
unranked rank iconLeandro Rete: The ideal would be around 500 Gems, but ok
AdminSwirfty: After your first cashout the minimum drops to 5,000 Gems
unranked rank iconLeandro Rete: Dinkdonk emote (inline chat version)
unranked rank iconLeandro Rete: Bro reduces the minimum amount for LITECOIN withdrawal. 10,000 is so hard
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconmara shady: they finally added prime surveys !!!!!!!!
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: Yo
SystemGamehag: 6 users received Gem33 from the Rain.
unranked rank iconStarStableM: Hi
AdminSwirfty: Cashouts are reviewed and approved throughout the day
unranked rank iconFakk Nika: when will i receive my cashout?
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Донатил ли ты и сколько? Какой скин(-ы) ты купил?

Dmitriyscorpio avatar

Dmitriyscorpio

April 22, 2020 at 01:30 PM

Просто интереснно))
almaskalken avatar

almaskalken

April 22, 2020 at 01:59 PM

До этого никогда не донатил. Но решил закинуть на этот сайт.
OonshyUchiha avatar

OonshyUchiha

April 22, 2020 at 03:29 PM

Нет,но хочу

Vadim4ka avatar

Vadim4ka

April 22, 2020 at 03:42 PM

ыауыпверанопнгноаенгкенуукцпвераверн
Kel7Nencher avatar

Kel7Nencher

April 22, 2020 at 03:46 PM

не донил
Hac_Ker_Man avatar

Hac_Ker_Man

April 22, 2020 at 04:40 PM

я не донатил и не собираюсь донатить. деньги жалко.
Cs102 avatar

Cs102

April 23, 2020 at 02:59 PM

58 рублей , купил: агента , 7 скинов
ar_mel avatar

ar_mel

April 23, 2020 at 04:03 PM

донатил, но не в кс:thumbsup:
LaMur avatar

LaMur

April 23, 2020 at 04:10 PM

Кнч донатил)

Nikos228 avatar

Nikos228

April 23, 2020 at 05:21 PM

паимап
Chasise avatar

Chasise

April 23, 2020 at 06:16 PM

да, многое купил на тп. Первое что купил это StatTrak FiveSeven | Капилляры (MW) с топ флотом
moty4 avatar

moty4

April 24, 2020 at 09:52 PM

скоро буду

wwwtwitchtvl1vs1_1338 avatar

wwwtwitchtvl1vs1_1338

April 24, 2020 at 10:17 PM

Да, 50$ заливал в игру, но большую часть продал и накупил себе игр.

nickool avatar

nickool

April 24, 2020 at 10:51 PM

еще не заливал
quoxton avatar

quoxton

April 25, 2020 at 12:52 AM

https://zeroskins.com/invite/YHKtLmFwfL - стартовый капитал можно забрать тут после регистрации, потом раскрутите и будет неплохой скин
LItenex2 avatar

LItenex2

April 25, 2020 at 01:44 AM

Где то баксов 80
Kej_228 avatar

Kej_228

April 25, 2020 at 03:09 AM

я не донат и бью сейчас 4 левел
damir54 avatar

damir54

April 25, 2020 at 10:45 AM

я не донат и бью сейчас 4 лев!!!!!
danaha avatar

danaha

April 25, 2020 at 02:15 PM

я не донатил и не собираюсь донатить. деньги жалко.
maksimys346 avatar

maksimys346

April 25, 2020 at 02:56 PM

не я не доначувава
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Донатил ли ты и сколько? Какой скин(-ы) ты купил? - Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag