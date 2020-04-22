Фактор доверия

Всем привет в кс играю долго больше 7 лет ,
недавно по моей глупости украли акаунт!
И я создал новый прокачал стим до 11 лвл есть прайм и апнул биг стара в мм но я глобал и проблема в том что я играю хорошо и на меня бывают кидают репорты и это бесит потому-что потом ты попадаешься к читерам !!
А как вам новое ведение VALVE(-_-)
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Всем привет в кс играю долго больше 7 лет ,недавно по моей глупости украли акаунт!И я!!!!!!!
Всем привет в кс играю долго больше 7 лет ,недавно по моей глупости украли акаунт!И я!!!!!!!!!!!!!