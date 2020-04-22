Фактор доверия

Anonymous1587498613

Всем привет в кс играю долго больше 7 лет , недавно по моей глупости украли акаунт! И я создал новый прокачал стим до 11 лвл есть прайм и апнул биг стара в мм но я глобал и проблема в том что я играю хорошо и на меня бывают кидают репорты и это бесит потому-что потом ты попадаешься к читерам !! А как вам новое ведение VALVE(-_-) Кому понравился пост лайк не забудь поставить