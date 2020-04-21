СЮДА ОТЗЫВЫ!!!

После обучения можете пойти в тренеровочный бой (бой 15 на 15 только с ботами). Потом уже играете в Рандомных боях и прокачиваете свой уровень.Советую качать СССР и США потому что танки более бронированные и наносят много урона.

pavlik05

Я уже знаю но всё равно спасибо

мне помогло

где робуксы

По идее, за КД можно и не только робуксы покупать. Открывая кейсы за дешевые цены(то есть, в скидочных днях) можно получить любые игры! Или же, если вы рискуете, вы можете накопить на какую-либо игру, все топовые иры стоят больше 1500+ КД.

После обучения можете пойти в тренеровочный бой (бой 15 на 15 только с ботами).

Потом уже играете в Рандомных боях и прокачиваете свой уровень.Советую качать СССР и США потому что танки более бронированные и наносят много урона.

