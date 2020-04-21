СЮДА ОТЗЫВЫ!!!

marcell16111994
marcell16111994
Gem10
Clash.gg
Clash.gg
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lizaesipchuk
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Data_2045
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Leandro Rete
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Daniel Triviño
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skrt
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Leandro Rete
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skrt
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marcell16111994
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Gem146
Mamitiana
Mamitiana
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Clash.gg
Clash.gg
Gem1,850
skrt
skrt
Gem20
BattaL
BattaL
Gem470
Rain

Gem0

unranked rank iconskrt: VIBE emote (inline chat version)
AdminJoshverd: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconData_2045: hi !!!
SystemGamehag: 3 users received Gem4 from the Rain.
unranked rank iconskrt: OMEGALUL emote (inline chat version)
unranked rank iconLeandro Rete: The ideal would be around 500 Gems, but ok
AdminSwirfty: After your first cashout the minimum drops to 5,000 Gems
unranked rank iconLeandro Rete: Dinkdonk emote (inline chat version)
unranked rank iconLeandro Rete: Bro reduces the minimum amount for LITECOIN withdrawal. 10,000 is so hard
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconmara shady: they finally added prime surveys !!!!!!!!
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: Yo
SystemGamehag: 6 users received Gem33 from the Rain.
unranked rank iconStarStableM: Hi
AdminSwirfty: Cashouts are reviewed and approved throughout the day
unranked rank iconFakk Nika: when will i receive my cashout?
unranked rank iconArmoredPigeon: hi
unranked rank iconskrt: Capybara stare emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconPaulTran: i'm newbie
AdminJoshverd: OOOO emote (inline chat version)
unranked rank iconretiro7968: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem155 from the Rain.
AdminSwirfty: You can view the progress of your rank on your profile page
unranked rank iconmohammed03052005: im new, how long do you think it would take to complete novice rank?
unranked rank iconmohammed03052005: im new
unranked rank iconmohammed03052005: how lon gwould i take to complete novice rank
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconretiro7968: hi
SystemGamehag: 3 users received Gem86 from the Rain.
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pollovina avatar

pollovina

April 21, 2020 at 09:04 PM

Пжжж отзиви сюда очень надо
vadyusha228 avatar

vadyusha228

April 21, 2020 at 09:11 PM

После обучения можете пойти в тренеровочный бой (бой 15 на 15 только с ботами).
Потом уже играете в Рандомных боях и прокачиваете свой уровень.Советую качать СССР и США потому что танки более бронированные и наносят много урона.
MrTrede avatar

MrTrede

April 21, 2020 at 11:35 PM

Чтоя должен сдесь оставить по вашему ?
0986kil avatar

0986kil

April 21, 2020 at 11:36 PM

АУЛРІШГРГАІР
0986kil avatar

0986kil

April 21, 2020 at 11:36 PM

рцгшкруашацрг
0986kil avatar

0986kil

April 21, 2020 at 11:36 PM

йаршцгрицашацг
0986kil avatar

0986kil

April 21, 2020 at 11:36 PM

шркцигаів
0986kil avatar

0986kil

April 21, 2020 at 11:36 PM

гпцгіавпмгнів
0986kil avatar

0986kil

April 21, 2020 at 11:36 PM

гшицмпагірвамріпгашпагцу
0986kil avatar

0986kil

April 21, 2020 at 11:36 PM

ьфсяромоямиормрворсямрмирмомвяпмфь
pavlik05 avatar

pavlik05

April 21, 2020 at 11:54 PM

Я уже знаю но всё равно спасибо
мне помогло
где робуксы
По идее, за КД можно и не только робуксы покупать. Открывая кейсы за дешевые цены(то есть, в скидочных днях) можно получить любые игры! Или же, если вы рискуете, вы можете накопить на какую-либо игру, все топовые иры стоят больше 1500+ КД.
После обучения можете пойти в тренеровочный бой (бой 15 на 15 только с ботами).
Потом уже играете в Рандомных боях и прокачиваете свой уровень.Советую качать СССР и США потому что танки более бронированные и наносят много урона.
jallyfish231 avatar

jallyfish231

April 22, 2020 at 12:11 AM

пкепраупукпк
Runaways avatar

Runaways

April 22, 2020 at 12:11 AM

-.....-
-,,,,,,,,,,,,,,_

visky2531 avatar

visky2531

April 22, 2020 at 12:12 AM

вщмошывдл
elenavlad avatar

elenavlad

April 22, 2020 at 12:37 AM

лооол. а зачем? за это опыт дают?

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