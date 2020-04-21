Кидайте ники может сыграем ,)))

Я кину если ты меня не взломаешь
Эм ызлом акка возможен только если ты сам дал нам пароль и я не взламываю кстати завтра играть будем)
Введите пж реферальный код вот он GH5772155
Мой старый ник нейм nekjake к сожелению его забанили на всегад за перечесление большой сыммы валюты роблокс и лимитных вишей мой нивый Ow_Dev кто хочет трейд в роблокс на лимитки зарание добовляйте в друзя
Мой старый ник нейм nekjake к сожелению его забанили на всегад за перечесление большой сыммы валюты роблокс и лимитных вишей мой нивый Ow_Dev кто хочет трейд в роблокс на лимитки зарание добовляйте в друзя.
Хммммммммм Ow_Dev сыграем )
я не играю с незнакомцами