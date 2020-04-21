Кто донатер?

Belka0 Я нет

moonwitchh Я никогда не донатила, уж слишком дорого

lam0viy Я да)





lam0viy Лично дле меня цены не такие высокие.





crybaby888 Я скоро задоначу))

minecrafte_yt я не донатер у мен нет карти

PrinceAvocado Я не знаю как думают остальные но считаю что донатить в роблокс немного бессмысленно

Nik83683734 Я только что задонатил

6Dasha6 Врятли буду донатиром если у самой не чиго нет :(

Maokami я не донатер

Maksimmaksim_666 Я Донатер

Ggwpoo Я ніколи не донатила я збираю на подарок

Pechenka_UwU Не донатила, только если из геймхага выводила

Lucas200ks122 Нет конечно лучше, на гейм хаге заработать робуксов

Yorkland Зачем донатить если есть гейм хаг?

UnionLast По моему донатить- пустая трата денег

ilyamine был бы рядом банкомат

noobnoobik я зарабатываю на геймхаг я бохат





