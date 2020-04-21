Rain

Gem4

SystemGamehag: 6 users received Gem33 from the Rain.
unranked rank iconStarStableM: Hi
AdminSwirfty: Cashouts are reviewed and approved throughout the day
unranked rank iconFakk Nika: when will i receive my cashout?
unranked rank iconArmoredPigeon: hi
unranked rank iconskrt: Capybara stare emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconPaulTran: i'm newbie
AdminJoshverd: OOOO emote (inline chat version)
unranked rank iconretiro7968: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem155 from the Rain.
AdminSwirfty: You can view the progress of your rank on your profile page
unranked rank iconmohammed03052005: im new, how long do you think it would take to complete novice rank?
unranked rank iconmohammed03052005: im new
unranked rank iconmohammed03052005: how lon gwould i take to complete novice rank
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconretiro7968: hi
SystemGamehag: 3 users received Gem86 from the Rain.
AdminJoshverd: Modcheck emote (inline chat version)
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconShane Patton: hi
unranked rank iconPaulTran: hi
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMyroslav Kureliuk: mk
unranked rank iconRafaela Laureano cardozo: Cat Yes emote (inline chat version)
unranked rank iconArmoredPigeon: ok
SystemGamehag: 2 users received Gem29 from the Rain.
unranked rank iconhajew: selam
unranked rank iconLeandro Rete: Mhm emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem44 from the Rain.
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Кто донатер?

Belka0 avatar

Belka0

April 21, 2020 at 01:18 AM

Я нет
moonwitchh avatar

moonwitchh

April 21, 2020 at 01:27 AM

Я никогда не донатила, уж слишком дорого
lam0viy avatar

lam0viy

April 21, 2020 at 01:28 AM

Я да)

lam0viy avatar

lam0viy

April 21, 2020 at 01:28 AM

Лично дле меня цены не такие высокие.

crybaby888 avatar

crybaby888

April 21, 2020 at 01:42 AM

Я скоро задоначу))
minecrafte_yt avatar

minecrafte_yt

April 21, 2020 at 01:48 AM

я не донатер у мен нет карти
PrinceAvocado avatar

PrinceAvocado

April 21, 2020 at 01:52 AM

Я не знаю как думают остальные но считаю что донатить в роблокс немного бессмысленно
Nik83683734 avatar

Nik83683734

April 21, 2020 at 02:01 AM

Я только что задонатил
6Dasha6 avatar

6Dasha6

April 21, 2020 at 02:03 AM

Врятли буду донатиром если у самой не чиго нет :(
Maokami avatar

Maokami

April 21, 2020 at 02:03 AM

я не донатер
Maksimmaksim_666 avatar

Maksimmaksim_666

April 21, 2020 at 02:04 AM

Я Донатер
Ggwpoo avatar

Ggwpoo

April 21, 2020 at 02:32 AM

Я ніколи не донатила я збираю на подарок
Pechenka_UwU avatar

Pechenka_UwU

April 21, 2020 at 02:33 AM

Не донатила, только если из геймхага выводила
Lucas200ks122 avatar

Lucas200ks122

April 21, 2020 at 03:45 AM

Нет конечно лучше, на гейм хаге заработать робуксов
Yorkland avatar

Yorkland

April 21, 2020 at 05:23 AM

Зачем донатить если есть гейм хаг?
UnionLast avatar

UnionLast

April 21, 2020 at 05:58 AM

По моему донатить- пустая трата денег
ilyamine avatar

ilyamine

April 21, 2020 at 07:30 AM

был бы рядом банкомат
noobnoobik avatar

noobnoobik

April 21, 2020 at 07:46 AM

я зарабатываю на геймхаг я бохат


LexaDANATER5033 avatar

LexaDANATER5033

April 21, 2020 at 07:47 AM

опять ты я тебя везде нахожу

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Кто донатер? - Roblox Forum on Gamehag