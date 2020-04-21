Кто донатер?

Я никогда не донатила, уж слишком дорого
Лично дле меня цены не такие высокие.
я не донатер у мен нет карти
Я не знаю как думают остальные но считаю что донатить в роблокс немного бессмысленно
Врятли буду донатиром если у самой не чиго нет :(
Я ніколи не донатила я збираю на подарок
Не донатила, только если из геймхага выводила
Нет конечно лучше, на гейм хаге заработать робуксов
Зачем донатить если есть гейм хаг?
По моему донатить- пустая трата денег
я зарабатываю на геймхаг я бохат
опять ты я тебя везде нахожу