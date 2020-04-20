Народ помогите, я скачал кс го через стим и у меня ошибка

ve4no_6uxou Народ помогите, я скачал кс го через стим и у меня ошибка

Cooljack9669 Какая именно ошибка. Напишь возможно помогу!!!

KIRILLAP09PRO какая именно ошибка

KIRILLAP09PRO что за ошибка????

friezzbro Что у тебя за ошибка там?

ve4no_6uxou Тип что-то с тимом связано





ve4no_6uxou А у меня стим обновленый я обновлял а вылезает ошыбка

((

_Feezee_ С им скорее всего не может найти папку с кс, проверь

NIK1978 Тащемта, тебе нужен новый компьютер, например.



ve4no_6uxou Да нет, комп у меня нормальный





ve4no_6uxou А через инет нельзя?





ve4no_6uxou Просто очень хочу в кс





RavDARK ахаха

vfrc2 хахахахаахахахахахахаха

osik354 через инет можно но онлайна не будет наверное

McGreatPlace удали папку виндовс и все заработает ^_^

ve4no_6uxou Я шо дебил?)





smailshow бывает

kostrator Что за ошибка

chuk1ng1 Слушай попробую перезайти на аккаунт Стим

ve4no_6uxou Хорошо





___gocspro может ты скачал кс не в папку стим

baby_yoda21 Попробуй переустановить

Alexasdasd пвпвьвтапппаак