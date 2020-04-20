Народ помогите, я скачал кс го через стим и у меня ошибка
Какая именно ошибка. Напишь возможно помогу!!!
Что у тебя за ошибка там?
Тип что-то с тимом связано
А у меня стим обновленый я обновлял а вылезает ошыбка
((
С им скорее всего не может найти папку с кс, проверь
Тащемта, тебе нужен новый компьютер, например.
Да нет, комп у меня нормальный
через инет можно но онлайна не будет наверное
удали папку виндовс и все заработает ^_^
Слушай попробую перезайти на аккаунт Стим
может ты скачал кс не в папку стим
Попробуй проверить целостность игровых файлов