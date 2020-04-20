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Народ помогите, я скачал кс го через стим и у меня ошибка

ve4no_6uxou avatar

ve4no_6uxou

April 20, 2020 at 11:02 PM

Народ помогите, я скачал кс го через стим и у меня ошибка
Cooljack9669 avatar

Cooljack9669

April 20, 2020 at 11:11 PM

Какая именно ошибка. Напишь возможно помогу!!!
KIRILLAP09PRO avatar

KIRILLAP09PRO

April 20, 2020 at 11:12 PM

какая именно ошибка
KIRILLAP09PRO avatar

KIRILLAP09PRO

April 20, 2020 at 11:12 PM

что за ошибка????
friezzbro avatar

friezzbro

April 20, 2020 at 11:17 PM

Что у тебя за ошибка там?
ve4no_6uxou avatar

ve4no_6uxou

April 21, 2020 at 12:55 PM

Тип что-то с тимом связано

ve4no_6uxou avatar

ve4no_6uxou

April 21, 2020 at 12:55 PM

А у меня стим обновленый я обновлял а вылезает ошыбка
((
_Feezee_ avatar

_Feezee_

April 21, 2020 at 01:20 PM

С им скорее всего не может найти папку с кс, проверь
NIK1978 avatar

NIK1978

April 21, 2020 at 01:28 PM

Тащемта, тебе нужен новый компьютер, например.
ve4no_6uxou avatar

ve4no_6uxou

April 21, 2020 at 02:45 PM

Да нет, комп у меня нормальный

ve4no_6uxou avatar

ve4no_6uxou

April 21, 2020 at 02:45 PM

А через инет нельзя?

ve4no_6uxou avatar

ve4no_6uxou

April 21, 2020 at 02:45 PM

Просто очень хочу в кс

RavDARK avatar

RavDARK

April 21, 2020 at 03:34 PM

ахаха
vfrc2 avatar

vfrc2

April 21, 2020 at 04:17 PM

хахахахаахахахахахахаха
osik354 avatar

osik354

April 21, 2020 at 05:24 PM

через инет можно но онлайна не будет наверное
McGreatPlace avatar

McGreatPlace

April 21, 2020 at 06:01 PM

удали папку виндовс и все заработает ^_^
ve4no_6uxou avatar

ve4no_6uxou

April 21, 2020 at 06:55 PM

Я шо дебил?)

smailshow avatar

smailshow

April 21, 2020 at 10:30 PM

бывает
kostrator avatar

kostrator

April 23, 2020 at 09:25 PM

Что за ошибка
chuk1ng1 avatar

chuk1ng1

April 23, 2020 at 09:41 PM

Слушай попробую перезайти на аккаунт Стим
ve4no_6uxou avatar

ve4no_6uxou

April 23, 2020 at 09:42 PM

Хорошо

___gocspro avatar

___gocspro

April 23, 2020 at 10:05 PM

может ты скачал кс не в папку стим
baby_yoda21 avatar

baby_yoda21

April 23, 2020 at 11:22 PM

Попробуй переустановить
Alexasdasd avatar

Alexasdasd

April 23, 2020 at 11:23 PM

пвпвьвтапппаак
Bakkihh avatar

Bakkihh

April 24, 2020 at 02:55 PM

Попробуй проверить целостность игровых файлов
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Народ помогите, я скачал кс го через стим и у меня ошибка - Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag