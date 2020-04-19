робуксы слишком дорогие?

а на геймхаде правильно сделали что так сделали
нет, просто родители не разрешают
Именно,раньше на оф.роблоксе я покупал 80 роб. за 59 руб.,теперь 80 роб. стоят 69 руб. БЕСПРЕДЕЛ!!!
Цена на нефть падает, доллар и евро растут вот и цены тоже
кто сможет скинуть робуксы(хотя-бы 5 робуксов)
оч я хотел задонить но передумал)
я просто хотела купить х за 8 но уровня не хватило обидка
обидно 1 робукс был 8 , сейчас аж 32 :(((((
Я собирала себе на 20 робуксов,а етот ебучий GameHag взял,и сделал их дороже!они конченые уебаны,Они не думают что у некоторых людей нету компа для их пидорасных игр,и что некоторые люди тоже хотят зарабатывать Камни Душ...Как для меня,ето самый наглый сайт по зароботку Валюты в мире!
Дорогие, но накопить возможно