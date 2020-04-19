робуксы слишком дорогие?

cv4_ я считаю что да!

neon_sun да ,дорогие

KIR_KIRILL невозможно накопити



butshgt52666 да, очень дорогие

ilyamine нет они не дорогие





ilyamine если покупать то дешево

ilyamine а на геймхаде правильно сделали что так сделали

SuperUltra_nub нет, просто родители не разрешают

FrodaMix Именно,раньше на оф.роблоксе я покупал 80 роб. за 59 руб.,теперь 80 роб. стоят 69 руб. БЕСПРЕДЕЛ!!!

ivano777999000 Цена на нефть падает, доллар и евро растут вот и цены тоже

Alinok335 Согласна

NotName1222 кто сможет скинуть робуксы(хотя-бы 5 робуксов)





majlo_turbo да очень





timurtimur12 они не дорогий

Arbuz_you3 оч я хотел задонить но передумал)

Rybash Согласна что за фигня

Rybash я просто хотела купить х за 8 но уровня не хватило обидка

Hellnot обидно 1 робукс был 8 , сейчас аж 32 :(((((

EchoDark_ Я собирала себе на 20 робуксов,а етот ебучий GameHag взял,и сделал их дороже!они конченые уебаны,Они не думают что у некоторых людей нету компа для их пидорасных игр,и что некоторые люди тоже хотят зарабатывать Камни Душ...Как для меня,ето самый наглый сайт по зароботку Валюты в мире!

vlad_2k8 очен6ь

Ujiina Да они очень дорогие.

Velinell Дорогие, но накопить возможно

Nastia989 ну такое