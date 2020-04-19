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Rain

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робуксы слишком дорогие?

cv4_ avatar

cv4_

April 19, 2020 at 02:16 PM

я считаю что да!
neon_sun avatar

neon_sun

April 19, 2020 at 02:19 PM

да ,дорогие
KIR_KIRILL avatar

KIR_KIRILL

April 19, 2020 at 02:21 PM

невозможно накопити
butshgt52666 avatar

butshgt52666

April 19, 2020 at 02:22 PM

да, очень дорогие
ilyamine avatar

ilyamine

April 21, 2020 at 09:12 AM

нет они не дорогие

ilyamine avatar

ilyamine

April 21, 2020 at 09:12 AM

если покупать то дешево
ilyamine avatar

ilyamine

April 21, 2020 at 09:12 AM

а на геймхаде правильно сделали что так сделали
SuperUltra_nub avatar

SuperUltra_nub

April 21, 2020 at 09:14 AM

нет, просто родители не разрешают
FrodaMix avatar

FrodaMix

April 21, 2020 at 09:50 AM

Именно,раньше на оф.роблоксе я покупал 80 роб. за 59 руб.,теперь 80 роб. стоят 69 руб. БЕСПРЕДЕЛ!!!
ivano777999000 avatar

ivano777999000

April 21, 2020 at 10:01 AM

Цена на нефть падает, доллар и евро растут вот и цены тоже
Alinok335 avatar

Alinok335

April 21, 2020 at 10:33 AM

Согласна
NotName1222 avatar

NotName1222

May 3, 2020 at 02:32 PM

кто сможет скинуть робуксы(хотя-бы 5 робуксов)

majlo_turbo avatar

majlo_turbo

May 3, 2020 at 02:40 PM

да очень

timurtimur12 avatar

timurtimur12

May 3, 2020 at 02:42 PM

они не дорогий
Arbuz_you3 avatar

Arbuz_you3

May 3, 2020 at 02:43 PM

оч я хотел задонить но передумал)
Rybash avatar

Rybash

May 3, 2020 at 02:47 PM

Согласна что за фигня
Rybash avatar

Rybash

May 3, 2020 at 02:48 PM

я просто хотела купить х за 8 но уровня не хватило обидка
Hellnot avatar

Hellnot

May 3, 2020 at 02:49 PM

обидно 1 робукс был 8 , сейчас аж 32 :(((((
EchoDark_ avatar

EchoDark_

May 3, 2020 at 02:50 PM

Я собирала себе на 20 робуксов,а етот ебучий GameHag взял,и сделал их дороже!они конченые уебаны,Они не думают что у некоторых людей нету компа для их пидорасных игр,и что некоторые люди тоже хотят зарабатывать Камни Душ...Как для меня,ето самый наглый сайт по зароботку Валюты в мире!
vlad_2k8 avatar

vlad_2k8

May 3, 2020 at 03:01 PM

очен6ь
Ujiina avatar

Ujiina

May 3, 2020 at 03:03 PM

Да они очень дорогие.
Velinell avatar

Velinell

May 3, 2020 at 03:09 PM

Дорогие, но накопить возможно
Nastia989 avatar

Nastia989

May 3, 2020 at 03:38 PM

ну такое
Anonymous1584871687 avatar

Anonymous1584871687

May 3, 2020 at 04:28 PM

НУ ТЕРПЕНЬЕ НУЖНО....
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робуксы слишком дорогие? - Roblox Forum on Gamehag