Нравится режим JailBreak?

Elena111 относительно недавно там сделали обновление, измени дома в городе. Стало очень лагать, ничего не понятно :\

Twinkle_TheFox Нет бит юит а ма сит

Igorpro90 не мне не заходит моя любимая ADOPTE ME!

Traks71 да очень нравится

Traks71 фафыаыфпыфпыф

4erepawka92 Кншно

XxxDarkKnighxxX джеил бреик полное дно доната завались без доната там не выжить ,ограблений мало, цены большие и платят мало игра скучная машин нет нормальных вот понимаю мэд сити там и много ограблений и обновления радуют .

Nekit75556 в джеил кучу донатеров играют, а так норм

damir23 главное чтобы не могуглавное чтобы не могуглавное чтобы не могуглавное чтобы не могу

maxim101010 ОЧЕНЬ КРУТАЯ ИГРА-РОБЛОКС СОВЕТУЮ ВСЕМ КТО НЕ БУДЕТ ИГРАТЬ ТОМУ В ГЛАЗ

UNDERTALEPLAY неочень

Maria_4 Мне не нравиться, одно и тоже делай

MaxMaximMaximovich джеил брейк говно как и адопт ми

NMaksim сейчас норм, но долго нужно новичку разбираться, помню раньше было 2 ограбления, и все на ювелирку ехали, где сидело по 5, а бывает и больше копов, поэтому всех ловили очень быстро и преступниками было сложно играть, сейчас же наоборот, ограблений много, а копов мало

shaxa00000000000 ОЧЕНЬ КРУТАЯ ИГРА-РОБЛОКС СОВЕТУЮ ВСЕМ КТО НЕ БУДЕТ ИГРАТЬ ТОМУ В ГЛАЗ

ErikaKozlowskaja Не очень болше другие игры мне нрав

Fuckuidiot666 Как получить 3уровень????