Нравится режим JailBreak?

относительно недавно там сделали обновление, измени дома в городе. Стало очень лагать, ничего не понятно :\
не мне не заходит моя любимая ADOPTE ME!
джеил бреик полное дно доната завались без доната там не выжить ,ограблений мало, цены большие и платят мало игра скучная машин нет нормальных вот понимаю мэд сити там и много ограблений и обновления радуют .
в джеил кучу донатеров играют, а так норм
главное чтобы не могуглавное чтобы не могуглавное чтобы не могуглавное чтобы не могу
ОЧЕНЬ КРУТАЯ ИГРА-РОБЛОКС СОВЕТУЮ ВСЕМ КТО НЕ БУДЕТ ИГРАТЬ ТОМУ В ГЛАЗ
Мне не нравиться, одно и тоже делай
джеил брейк говно как и адопт ми
сейчас норм, но долго нужно новичку разбираться, помню раньше было 2 ограбления, и все на ювелирку ехали, где сидело по 5, а бывает и больше копов, поэтому всех ловили очень быстро и преступниками было сложно играть, сейчас же наоборот, ограблений много, а копов мало
ОЧЕНЬ КРУТАЯ ИГРА-РОБЛОКС СОВЕТУЮ ВСЕМ КТО НЕ БУДЕТ ИГРАТЬ ТОМУ В ГЛАЗ
Не очень болше другие игры мне нрав
Как получить 3уровень????
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