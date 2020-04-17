Достигни 5 уровня своего аккаунта

hardLY Что ето значит?

hardLY Достигнуть 5 лвл корабля?

hardLY Или что?

_47077 Привет всем

hardLY привет





hardLY ответь на вопрос





Diwiso такая же проблема, не понятно, что нужно отправлять конкретно, хотя до уровня с контейнерами я дошёл

hardLY Я ЩАС КАЧАЮ 5 ЛВЛ КОРАБЛЯ





Dontworry7676 лучше не надо!

hardLY почему?

Markys1204 Как скидывать?????





hardLY Скрином

666CATAHA666 скидывать скрином в рамку ипроверка в течении 48 часов. всё, я ответил?

Zacqrt Я даже ещё не начал выполнять это задание. Спасибо.

DonKarleone Нужно иметь 5 левел акаунта , а не кораблч

hardLY а что значит 5 лвл акаунта?





hardLY в игре нет понятия как "уровень акаунта"

shportik НУжно дойти до контейнеров





LaMur Ну а дальше что?







maksim1108 игра топ

maksim1108 супер форм и игра

maksim1108 класс игра и твоя статья:joy::heartpulse::heart_eyes::kissing_heart:

edvinas813 Супер игра dd

ErrorQR cum ai facut lvl 5 ?? eu nu po sa fac si gata... ((