Достигни 5 уровня своего аккаунта

Достигнуть 5 лвл корабля?
такая же проблема, не понятно, что нужно отправлять конкретно, хотя до уровня с контейнерами я дошёл
Я ЩАС КАЧАЮ 5 ЛВЛ КОРАБЛЯ
скидывать скрином в рамку ипроверка в течении 48 часов. всё, я ответил?
Я даже ещё не начал выполнять это задание. Спасибо.
Нужно иметь 5 левел акаунта , а не кораблч
а что значит 5 лвл акаунта?
в игре нет понятия как "уровень акаунта"
НУжно дойти до контейнеров
класс игра и твоя статья:joy::heartpulse::heart_eyes::kissing_heart:
cum ai facut lvl 5 ?? eu nu po sa fac si gata... ((
я просто заскринил главное меню