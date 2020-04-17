Rain

Gem133

unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconPaulTran: hello everybody
unranked rank iconskrt: any new games worth playing?
SystemGamehag: One user received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconFakk Nika: withdraw is pending since 19 hours
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconYoussef: please
unranked rank iconYoussef: pls can you gift me soul stones i don't have money for pay robux
unranked rank iconleondrexler.tester: ddHuh emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem114 from the Rain.
unranked rank iconleondrexler.tester: Why can't delete my account?
unranked rank iconleondrexler.tester: I don't like how it takes me weeks to collect 100 soul stones.
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
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Достигни 5 уровня своего аккаунта

hardLY avatar

hardLY

April 17, 2020 at 07:29 PM

Что ето значит?
hardLY avatar

hardLY

April 17, 2020 at 07:29 PM

Достигнуть 5 лвл корабля?
hardLY avatar

hardLY

April 17, 2020 at 07:29 PM

Или что?
_47077 avatar

_47077

April 17, 2020 at 07:48 PM

Привет всем
hardLY avatar

hardLY

April 17, 2020 at 07:48 PM

привет

hardLY avatar

hardLY

April 17, 2020 at 07:49 PM

ответь на вопрос

Diwiso avatar

Diwiso

April 17, 2020 at 08:03 PM

такая же проблема, не понятно, что нужно отправлять конкретно, хотя до уровня с контейнерами я дошёл
hardLY avatar

hardLY

April 17, 2020 at 08:08 PM

Я ЩАС КАЧАЮ 5 ЛВЛ КОРАБЛЯ

Dontworry7676 avatar

Dontworry7676

April 17, 2020 at 08:59 PM

лучше не надо!
hardLY avatar

hardLY

April 17, 2020 at 09:16 PM

почему?
Markys1204 avatar

Markys1204

April 17, 2020 at 09:33 PM

Как скидывать?????

hardLY avatar

hardLY

April 17, 2020 at 09:33 PM

Скрином
666CATAHA666 avatar

666CATAHA666

April 17, 2020 at 11:34 PM

скидывать скрином в рамку ипроверка в течении 48 часов. всё, я ответил?
Zacqrt avatar

Zacqrt

April 17, 2020 at 11:57 PM

Я даже ещё не начал выполнять это задание. Спасибо.
DonKarleone avatar

DonKarleone

April 18, 2020 at 09:51 AM

Нужно иметь 5 левел акаунта , а не кораблч
hardLY avatar

hardLY

April 18, 2020 at 12:43 PM

а что значит 5 лвл акаунта?

hardLY avatar

hardLY

April 18, 2020 at 12:47 PM

в игре нет понятия как "уровень акаунта"
shportik avatar

shportik

April 23, 2020 at 03:37 PM

НУжно дойти до контейнеров

LaMur avatar

LaMur

April 23, 2020 at 03:38 PM

Ну а дальше что?


maksim1108 avatar

maksim1108

April 23, 2020 at 03:40 PM

игра топ
maksim1108 avatar

maksim1108

April 23, 2020 at 03:41 PM

супер форм и игра
maksim1108 avatar

maksim1108

April 23, 2020 at 03:41 PM

класс игра и твоя статья:joy::heartpulse::heart_eyes::kissing_heart:
edvinas813 avatar

edvinas813

April 24, 2020 at 12:00 AM

Супер игра dd
ErrorQR avatar

ErrorQR

April 24, 2020 at 12:48 AM

cum ai facut lvl 5 ?? eu nu po sa fac si gata... ((
draniken avatar

draniken

April 24, 2020 at 03:16 PM

я просто заскринил главное меню

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Достигни 5 уровня своего аккаунта - World of Warships - Bonus Forum on Gamehag