Roblox это игра которая стала популярной для детей вы думаете это так

Yarik20111 Я думаю что да

Knyaginya Да там очень много детей ... Но есть и нормальные сервера где их мало или нет вообще. А роблоск клевая игра)

DYXINSZGZ По идее, в таких доверенных платформах не бывает возрастного ограничения. Так что если встретите когда-нибудь 20-25 летнего человека играющего роблокс в компьютерном клубе, не стоит удивлятся)

krut23141253245 авававававаааааааааармодог ерамтвм ыкпаситрь мама папм

Yarik20111 спасибо за коменты

Ktototamnetam Думаю да а думаю нет

rrfsdwew2 Думаю да популярна но не для детей

Yarik20111 енотик