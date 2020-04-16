Roblox это игра которая стала популярной для детей вы думаете это так

Да там очень много детей ... Но есть и нормальные сервера где их мало или нет вообще. А роблоск клевая игра)
По идее, в таких доверенных платформах не бывает возрастного ограничения. Так что если встретите когда-нибудь 20-25 летнего человека играющего роблокс в компьютерном клубе, не стоит удивлятся)
авававававаааааааааармодог ерамтвм ыкпаситрь мама папм
Думаю да популярна но не для детей
По идее, в таких доверенных платформах не бывает возрастного ограничения. Так что если встретите когда-нибудь 20-25 летнего человека играющего роблокс в компьютерном клубе, не стоит удивлятся)