Что бы вы выбрали быть багочом или быть читером

Nikelady Я бы выбрала быть богачом потому я хочу играть честно

ShadowPeersi4ok Лучше богачом, потому что если будешь читером то и забанить могуть)

Grishya Богачом, не потому что читы плохо а потому что богатым быть - быть сексуальным.

Knyaginya Ты тут имел в виду БАГИ НЕВЕРОЕ ! а читеры ужасны:\ (только мешают играть)

gigagoi Богачом потому что читеры это плохо

Maria_3 А читерить круто! Почему вы шитаете что это плохо, это весело! Попробуйте пранковать. НЕ в таких играх кншн но в таких где люди поймут прикола

Sonyaskova богачом





NeedHeal Читак начитерит деньги))



Rolltonik Богатым потому что я люблю трейдиться

Alex_happy454 читерить плохо