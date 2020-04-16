Что бы вы выбрали быть багочом или быть читером

Я бы выбрала быть богачом потому я хочу играть честно
Лучше богачом, потому что если будешь читером то и забанить могуть)
Богачом, не потому что читы плохо а потому что богатым быть - быть сексуальным.
Ты тут имел в виду БАГИ НЕВЕРОЕ ! а читеры ужасны:\ (только мешают играть)
Богачом потому что читеры это плохо
А читерить круто! Почему вы шитаете что это плохо, это весело! Попробуйте пранковать. НЕ в таких играх кншн но в таких где люди поймут прикола
Богатым потому что я люблю трейдиться
я уже был читером это круто