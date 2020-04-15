Какой ваш любимий режим в роблоксе?

bomj131413244

У меня любимых плейсов много. Но я практически никогда не играю в популярные (пускай иногда и хорошо прокачан там). на данный момент у меня несколько любимых плейсов: Russian Country RP, Entry point, Tower Battles. Ну, и возможно Blox Burg. Я его не купил, но думаю игра супер топ! Я сейчас и коплю на него.