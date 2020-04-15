Какой ваш любимий режим в роблоксе?

Мой адопт ми иза того сижу в етой чтоби получить робукси на зельку)))
наверное Показ Мод не знаю почему наверное просто нравится
Мой есть flood escape 2 map test.
напишу не на англ потому что лень жайл брейк
Арсенал, Пигги, Ниндзя Легенды. Ну и tower of hell
Адопт ми, пигги, бекон, башня ада
У меня любимых плейсов много. Но я практически никогда не играю в популярные (пускай иногда и хорошо прокачан там). на данный момент у меня несколько любимых плейсов: Russian Country RP, Entry point, Tower Battles. Ну, и возможно Blox Burg. Я его не купил, но думаю игра супер топ! Я сейчас и коплю на него.