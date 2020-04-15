Vihagi Rathnayaka
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Rain

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SystemGamehag: 2 users received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
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SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
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unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
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unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
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Что должно быть на скрине

Nekit_12yr avatar

Nekit_12yr

April 15, 2020 at 02:03 AM

Подскажите куда заходить и где смотреть
Nekit_12yr avatar

Nekit_12yr

April 15, 2020 at 08:34 PM

Алло, подскажите
Qaseron avatar

Qaseron

April 15, 2020 at 10:46 PM

Этапы сфоткай, где помечено сколько осталось до следующего, открытия режима например...
Nekit_12yr avatar

Nekit_12yr

April 15, 2020 at 10:46 PM

делал так, они писали что нужно сделать новый скрин

daniil770999 avatar

daniil770999

April 19, 2020 at 07:33 PM

тоже делал так, им что-то не понравилось

RebzePAK avatar

RebzePAK

April 20, 2020 at 05:42 PM

априапвраповащтпв
damir7865 avatar

damir7865

April 22, 2020 at 10:21 AM

тоже делал так, им что-то не понравилось!!!!
BigYourBro avatar

BigYourBro

April 22, 2020 at 11:17 AM

Я так понимаю нужно открыть профиль - послужной список и там если будет открыто контейнеры, то это 5 лвл?
padla3 avatar

padla3

April 22, 2020 at 12:26 PM

Как в этой игре вообще можно разобраться :confused:
angel148 avatar

angel148

April 23, 2020 at 12:19 PM

может 5 уровень коробля?
den4ik07 avatar

den4ik07

April 23, 2020 at 12:59 PM

ну нез
SuperLD avatar

SuperLD

April 23, 2020 at 01:37 PM

Интересний вопрос
shportik avatar

shportik

April 23, 2020 at 01:39 PM

ПИПЕц
_Kusanagi avatar

_Kusanagi

April 23, 2020 at 01:51 PM

пацани слушайте 1)надо зарегатса по кнопке играть бесплатно ето оч важно2)в профиле найдите шкалу и вам нужно дойти до контейнера3)ну я нез наю или ето вам нужно но я вставляю скрин в паинт и сохраняю в папку.Надеюсь помог но врядле
Erorror avatar

Erorror

April 23, 2020 at 06:35 PM

ne znaiu kak vrode vseo sdelal no oni ne apropbouit

fortnite9p9 avatar

fortnite9p9

April 23, 2020 at 07:17 PM

точно работает?

_DOMIK_ avatar

_DOMIK_

April 23, 2020 at 08:23 PM

хзхзхзххз
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