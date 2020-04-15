Что должно быть на скрине

Nekit_12yr Подскажите куда заходить и где смотреть

Nekit_12yr Алло, подскажите

Qaseron Этапы сфоткай, где помечено сколько осталось до следующего, открытия режима например...

Nekit_12yr делал так, они писали что нужно сделать новый скрин





daniil770999 тоже делал так, им что-то не понравилось





RebzePAK априапвраповащтпв

damir7865 тоже делал так, им что-то не понравилось!!!!



BigYourBro Я так понимаю нужно открыть профиль - послужной список и там если будет открыто контейнеры, то это 5 лвл?

padla3 Как в этой игре вообще можно разобраться :confused:

angel148 может 5 уровень коробля?

den4ik07 ну нез

SuperLD Интересний вопрос

shportik ПИПЕц

_Kusanagi пацани слушайте 1)надо зарегатса по кнопке играть бесплатно ето оч важно2)в профиле найдите шкалу и вам нужно дойти до контейнера3)ну я нез наю или ето вам нужно но я вставляю скрин в паинт и сохраняю в папку.Надеюсь помог но врядле

Erorror ne znaiu kak vrode vseo sdelal no oni ne apropbouit





fortnite9p9 точно работает?



