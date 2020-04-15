Что должно быть на скрине

Подскажите куда заходить и где смотреть
Этапы сфоткай, где помечено сколько осталось до следующего, открытия режима например...
делал так, они писали что нужно сделать новый скрин
тоже делал так, им что-то не понравилось
тоже делал так, им что-то не понравилось!!!!
Я так понимаю нужно открыть профиль - послужной список и там если будет открыто контейнеры, то это 5 лвл?
Как в этой игре вообще можно разобраться :confused:
пацани слушайте 1)надо зарегатса по кнопке играть бесплатно ето оч важно2)в профиле найдите шкалу и вам нужно дойти до контейнера3)ну я нез наю или ето вам нужно но я вставляю скрин в паинт и сохраняю в папку.Надеюсь помог но врядле
ne znaiu kak vrode vseo sdelal no oni ne apropbouit