Как вы относитесь к русскому ютубу по Roblox?

finnhoyer
finnhoyer
Gem164
rayal.ksjslsosls.12
rayal.ksjslsosls.12
Gem52
Atia
Atia
Gem330
taj howe
taj howe
Gem231
jr2841343
jr2841343
Gem14
taj howe
taj howe
Gem10
ifttakhar
ifttakhar
Gem12
taj howe
taj howe
Gem40
hanfred
hanfred
Gem100
taj howe
taj howe
Gem2,100
لانا الشمري
لانا الشمري
Gem21
Bartłomiej Niedźwiecki
Bartłomiej Niedźwiecki
Gem231
taj howe
taj howe
Gem10
taj howe
taj howe
Gem2,100
natasha nowak
natasha nowak
Gem1,792
Serdar
Serdar
Gem140
ferriquelme.sainz
ferriquelme.sainz
Gem10
ferriquelme.sainz
ferriquelme.sainz
Gem20
Guilherme Pereira
Guilherme Pereira
Gem10
ferriquelme.sainz
ferriquelme.sainz
Gem231
Rain

Gem73

unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
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Как вы относитесь к русскому ютубу по Roblox?

Next_farm_ avatar

Next_farm_

April 14, 2020 at 04:42 PM

Бывшиые каналы, которые ушли в Brawl Stars не считаем
HampTiT avatar

HampTiT

April 14, 2020 at 04:43 PM

ОТРИЦАТЕЛЬНО
Next_farm_ avatar

Next_farm_

April 14, 2020 at 04:44 PM

Подедерживаю тебя чувак
41528521 avatar

41528521

April 14, 2020 at 04:47 PM

Подедерживаю тебя чувак тоже
41528521 avatar

41528521

April 14, 2020 at 04:47 PM

ваащщеее ирония
41528521 avatar

41528521

April 14, 2020 at 04:48 PM

ОТРИЦАТЕЛЬНО
Alex_happy454 avatar

Alex_happy454

April 14, 2020 at 04:48 PM

он перестали нормально снимать
rrfsdwew2 avatar

rrfsdwew2

April 14, 2020 at 04:53 PM

Нормально снимают тока 2 и всё
Deamontix avatar

Deamontix

April 14, 2020 at 04:54 PM

Русский Ютуб по Роблоксу. Мертв. Только пару ютуберов которые еще адекватно все снимают
rrfsdwew2 avatar

rrfsdwew2

April 14, 2020 at 04:59 PM

Кста кто каго смотрит пишити
Gubernatorial avatar

Gubernatorial

April 14, 2020 at 05:00 PM

Нормально
_PhOnK_StyLeD avatar

_PhOnK_StyLeD

April 14, 2020 at 05:02 PM

В 90% Случаях русский ютуб про Roblox основывается на аудитории младше 11 лет, т.к. снимают всякую детскую *****, которая вообще мне не интересна, так и еще это смотрят!
_PhOnK_StyLeD avatar

_PhOnK_StyLeD

April 14, 2020 at 05:02 PM

по скрипту: мне 15
flocksii0 avatar

flocksii0

April 14, 2020 at 05:03 PM

Все снимают то что популярно, но не всем людям нравятсы популярные игры. Например я не навижу адопт ми и всякое такое, поэтому русский ютуб по робоксу скатился...
ZarinaGamePro avatar

ZarinaGamePro

April 14, 2020 at 05:03 PM

Дадлалалалаоа
ZarinaGamePro avatar

ZarinaGamePro

April 14, 2020 at 05:03 PM

Влвлаоаооапоопаалла
Вшалдаоаора
Алаллала
Вдадададаббабааь
ZarinaGamePro avatar

ZarinaGamePro

April 14, 2020 at 05:04 PM

Алаоаооаоа
Вдадабаьа
Аадп
П
П
Пюпп
Е
П

П
Пп
ZarinaGamePro avatar

ZarinaGamePro

April 14, 2020 at 05:04 PM

Чщлсао оаоао
Mukhamed_Dias avatar

Mukhamed_Dias

April 14, 2020 at 05:04 PM

РРПППООРПРОП
ZarinaGamePro avatar

ZarinaGamePro

April 14, 2020 at 05:04 PM

В соответствии один тоже избран мангак сломал Ильин машин Мишин машин машин МГИМО сотен сосен счету поименно сломался привод седан способ со

ZarinaGamePro avatar

ZarinaGamePro

April 14, 2020 at 05:05 PM

Бчдчдд настое обратную шагах пчеловода правовых пжж ага владык языке взялся
ZarinaGamePro avatar

ZarinaGamePro

April 14, 2020 at 05:05 PM

Вот так вдруг ведь уж во во Вт во во уж уж фа
Next_farm_ avatar

Next_farm_

April 14, 2020 at 05:06 PM

Ого какой ажиотаж
Gubernatorial avatar

Gubernatorial

April 19, 2020 at 03:43 AM

Вау какой ажыотаж
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Как вы относитесь к русскому ютубу по Roblox? - Roblox Forum on Gamehag