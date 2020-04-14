Как вы относитесь к русскому ютубу по Roblox?

Next_farm_ Бывшиые каналы, которые ушли в Brawl Stars не считаем

HampTiT ОТРИЦАТЕЛЬНО

Next_farm_ Подедерживаю тебя чувак

41528521 Подедерживаю тебя чувак тоже

41528521 ваащщеее ирония

41528521 ОТРИЦАТЕЛЬНО

Alex_happy454 он перестали нормально снимать

rrfsdwew2 Нормально снимают тока 2 и всё

Deamontix Русский Ютуб по Роблоксу. Мертв. Только пару ютуберов которые еще адекватно все снимают

rrfsdwew2 Кста кто каго смотрит пишити

Gubernatorial Нормально

_PhOnK_StyLeD В 90% Случаях русский ютуб про Roblox основывается на аудитории младше 11 лет, т.к. снимают всякую детскую *****, которая вообще мне не интересна, так и еще это смотрят!

_PhOnK_StyLeD по скрипту: мне 15

flocksii0 Все снимают то что популярно, но не всем людям нравятсы популярные игры. Например я не навижу адопт ми и всякое такое, поэтому русский ютуб по робоксу скатился...

ZarinaGamePro Дадлалалалаоа

ZarinaGamePro Влвлаоаооапоопаалла

Вшалдаоаора

Алаллала

Вдадададаббабааь

ZarinaGamePro Алаоаооаоа

Вдадабаьа

Аадп

П

П

Пюпп

Е

П



П

Пп

ZarinaGamePro Чщлсао оаоао

Mukhamed_Dias РРПППООРПРОП

ZarinaGamePro В соответствии один тоже избран мангак сломал Ильин машин Мишин машин машин МГИМО сотен сосен счету поименно сломался привод седан способ со





ZarinaGamePro Бчдчдд настое обратную шагах пчеловода правовых пжж ага владык языке взялся

ZarinaGamePro Вот так вдруг ведь уж во во Вт во во уж уж фа

Next_farm_ Ого какой ажиотаж