Как вы относитесь к русскому ютубу по Roblox?

Бывшиые каналы, которые ушли в Brawl Stars не считаем
Подедерживаю тебя чувак тоже
он перестали нормально снимать
Нормально снимают тока 2 и всё
Русский Ютуб по Роблоксу. Мертв. Только пару ютуберов которые еще адекватно все снимают
Кста кто каго смотрит пишити
В 90% Случаях русский ютуб про Roblox основывается на аудитории младше 11 лет, т.к. снимают всякую детскую *****, которая вообще мне не интересна, так и еще это смотрят!
Все снимают то что популярно, но не всем людям нравятсы популярные игры. Например я не навижу адопт ми и всякое такое, поэтому русский ютуб по робоксу скатился...
Влвлаоаооапоопаалла
Вшалдаоаора
Алаллала
Вдадададаббабааь
Алаоаооаоа
Вдадабаьа
Аадп
П
П
Пюпп
Е
П
П
Пп
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Вот так вдруг ведь уж во во Вт во во уж уж фа