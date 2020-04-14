вы бы купили блоксбург если бы у вас было только 25 робуксов или потратили бы эти робуксы на скин?

я например купил бы, блоксбург топ
Не я бы не купил лучше уж скин или донат
Не я бы не купил лучше уж скин или донат
я например купил бы, блоксбург топ
я хочу купить робуксы на этом сайте и розыграть в своей группе среди подписчиков их там 121 актив топовый
блоксбург скучный не стоит его покупать если можно сделать скин
Нет, да и когда бета закончится она скорее всего будет потом бесплатной
Конечно блоксбург (у меня ваще милион робуксов)
Я уже купил блоксбург, скучный режим поэтому посоветовал бы покопить робуксы на чтонибудь другое