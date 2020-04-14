Rain

Gem69

unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
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вы бы купили блоксбург если бы у вас было только 25 робуксов или потратили бы эти робуксы на скин?

heathen339 avatar

heathen339

April 14, 2020 at 02:10 PM

я например купил бы, блоксбург топ
666CATAHA666 avatar

666CATAHA666

April 14, 2020 at 02:11 PM

Не я бы не купил лучше уж скин или донат
XDXDCFRE avatar

XDXDCFRE

April 14, 2020 at 02:14 PM

Не я бы не купил лучше уж скин или донат
я например купил бы, блоксбург топ


yurasolo14 avatar

yurasolo14

April 14, 2020 at 02:25 PM

я хочу купить робуксы на этом сайте и розыграть в своей группе среди подписчиков их там 121 актив топовый
esgfsdg avatar

esgfsdg

April 14, 2020 at 02:31 PM

кнш Bloxburg
Youlooo66 avatar

Youlooo66

April 14, 2020 at 02:47 PM

нет, полная чушь...
Dowwn12345678 avatar

Dowwn12345678

April 14, 2020 at 03:03 PM

блоксбург скучный не стоит его покупать если можно сделать скин
Sapil avatar

Sapil

April 14, 2020 at 03:03 PM

Нет, да и когда бета закончится она скорее всего будет потом бесплатной
KoTeuKaMay avatar

KoTeuKaMay

April 14, 2020 at 03:09 PM

Я бы скин
Ariana3 avatar

Ariana3

April 14, 2020 at 04:19 PM

Конечно блоксбург (у меня ваще милион робуксов)
Anton27433 avatar

Anton27433

April 14, 2020 at 04:24 PM

Я уже купил блоксбург, скучный режим поэтому посоветовал бы покопить робуксы на чтонибудь другое
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вы бы купили блоксбург если бы у вас было только 25 робуксов или потратили бы эти робуксы на скин? - Roblox Forum on Gamehag