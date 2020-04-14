вы бы купили блоксбург если бы у вас было только 25 робуксов или потратили бы эти робуксы на скин?

heathen339 я например купил бы, блоксбург топ

666CATAHA666 Не я бы не купил лучше уж скин или донат

XDXDCFRE Не я бы не купил лучше уж скин или донат

я например купил бы, блоксбург топ







yurasolo14 я хочу купить робуксы на этом сайте и розыграть в своей группе среди подписчиков их там 121 актив топовый

esgfsdg кнш Bloxburg

Youlooo66 нет, полная чушь...

Dowwn12345678 блоксбург скучный не стоит его покупать если можно сделать скин

Sapil Нет, да и когда бета закончится она скорее всего будет потом бесплатной

KoTeuKaMay Я бы скин

Ariana3 Конечно блоксбург (у меня ваще милион робуксов)