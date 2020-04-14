как вы относитесь к роблоксу?

volkhonoklaik Roblox — игра, выполненная в стиле «песочницы». В качестве инструментов здесь выступают различные блоки, из которых можно создать все, что угодно, начиная от старинных башней, заканчивая кораблями и подземельями. Кажется, нет ничего такого, что нельзя было бы создать. Так что все возможности ограничиваются лишь желаниями и фантазией создателя.

volkhonoklaik ребят как вы относитесь к роблоксу?

Sup_Alan_King Я чесно отношусь 9/10 ни все игры (режимы) можно поиграть(

volkhonoklaik да это правда я сам не во все играю

Ddtusgsiuhsugjd Норм игра

UnKnOw4Ik Норм игра каждый день играю





XxXName_YTXxX игра норм, играю уже 3 года и знаю всё о нем )

zdrrrrrrrrrrr Отльчно

Sasha15042010 8/10

GrimmGS как думаете будет задания по роблоксу?

blind__hunter Игра нормуль

Rustam4ik123 ига топ

kirill1122gg игра такя себе

starsniper20 8/10

kirill1122gg честно плохо графика даже gg

kek4321 10/10





efgelgerger роблокс просто обожаю





nikotin5839234 играю в роблокс давно игра хорошая канечно не без минусов

Beezz Роблокс это то, что нельзя поменять и продать!

SSBStason4ik 13/10

D7979N как я отношусь к роблоксу 100000000000000000000/10 норм ????