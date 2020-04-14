как вы относитесь к роблоксу?

Atia
Atia
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taj howe
taj howe
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jr2841343
jr2841343
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taj howe
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ifttakhar
ifttakhar
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hanfred
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taj howe
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لانا الشمري
لانا الشمري
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natasha nowak
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ferriquelme.sainz
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Guilherme Pereira
Guilherme Pereira
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ferriquelme.sainz
ferriquelme.sainz
Gem231
Vikas SRIVASTAVE
Vikas SRIVASTAVE
Gem105
hala sy
hala sy
Gem9
Rain

Gem68

unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
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unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
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unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
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как вы относитесь к роблоксу?

volkhonoklaik avatar

volkhonoklaik

April 14, 2020 at 09:31 AM

Roblox — игра, выполненная в стиле «песочницы». В качестве инструментов здесь выступают различные блоки, из которых можно создать все, что угодно, начиная от старинных башней, заканчивая кораблями и подземельями. Кажется, нет ничего такого, что нельзя было бы создать. Так что все возможности ограничиваются лишь желаниями и фантазией создателя.
volkhonoklaik avatar

volkhonoklaik

April 14, 2020 at 09:31 AM

ребят как вы относитесь к роблоксу?
Sup_Alan_King avatar

Sup_Alan_King

April 14, 2020 at 09:32 AM

Я чесно отношусь 9/10 ни все игры (режимы) можно поиграть(
volkhonoklaik avatar

volkhonoklaik

April 14, 2020 at 09:34 AM

да это правда я сам не во все играю
Ddtusgsiuhsugjd avatar

Ddtusgsiuhsugjd

April 14, 2020 at 09:44 AM

Норм игра
UnKnOw4Ik avatar

UnKnOw4Ik

April 14, 2020 at 10:03 AM

Норм игра каждый день играю

XxXName_YTXxX avatar

XxXName_YTXxX

April 14, 2020 at 10:05 AM

игра норм, играю уже 3 года и знаю всё о нем )
zdrrrrrrrrrrr avatar

zdrrrrrrrrrrr

April 14, 2020 at 11:18 AM

Отльчно
Sasha15042010 avatar

Sasha15042010

April 14, 2020 at 11:20 AM

8/10
GrimmGS avatar

GrimmGS

April 14, 2020 at 11:28 AM

как думаете будет задания по роблоксу?
blind__hunter avatar

blind__hunter

April 14, 2020 at 11:35 AM

Игра нормуль
Rustam4ik123 avatar

Rustam4ik123

April 14, 2020 at 11:36 AM

ига топ
kirill1122gg avatar

kirill1122gg

April 14, 2020 at 11:39 AM

игра такя себе
starsniper20 avatar

starsniper20

April 14, 2020 at 11:39 AM

8/10
kirill1122gg avatar

kirill1122gg

April 14, 2020 at 11:41 AM

честно плохо графика даже gg
kek4321 avatar

kek4321

April 14, 2020 at 12:02 PM

10/10

efgelgerger avatar

efgelgerger

April 14, 2020 at 12:03 PM

роблокс просто обожаю

nikotin5839234 avatar

nikotin5839234

April 14, 2020 at 12:10 PM

играю в роблокс давно игра хорошая канечно не без минусов
Beezz avatar

Beezz

April 14, 2020 at 12:13 PM

Роблокс это то, что нельзя поменять и продать!
SSBStason4ik avatar

SSBStason4ik

April 14, 2020 at 12:16 PM

13/10
D7979N avatar

D7979N

April 14, 2020 at 12:19 PM

как я отношусь к роблоксу 100000000000000000000/10 норм ????
MCbublik avatar

MCbublik

April 14, 2020 at 12:25 PM

я отношусь к нему 50 на 50 есть топ игры а есть и плохие
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как вы относитесь к роблоксу? - Roblox Forum on Gamehag