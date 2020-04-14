Roblox — игра, выполненная в стиле «песочницы». В качестве инструментов здесь выступают различные блоки, из которых можно создать все, что угодно, начиная от старинных башней, заканчивая кораблями и подземельями. Кажется, нет ничего такого, что нельзя было бы создать. Так что все возможности ограничиваются лишь желаниями и фантазией создателя.
ребят как вы относитесь к роблоксу?
Я чесно отношусь 9/10 ни все игры (режимы) можно поиграть(
да это правда я сам не во все играю
Норм игра каждый день играю
игра норм, играю уже 3 года и знаю всё о нем )
как думаете будет задания по роблоксу?
честно плохо графика даже gg
играю в роблокс давно игра хорошая канечно не без минусов
Роблокс это то, что нельзя поменять и продать!
как я отношусь к роблоксу 100000000000000000000/10 норм ????
я отношусь к нему 50 на 50 есть топ игры а есть и плохие