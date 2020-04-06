Как повысить FPS ?

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Gem40
merilandgarnet
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Gem832
Rain

Gem597

novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
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Как повысить FPS ?

DNTed avatar

DNTed

April 6, 2020 at 01:06 PM

Как повысить FPS ?
tvivt02 avatar

tvivt02

April 6, 2020 at 01:30 PM

yt pfyf.

Press1F avatar

Press1F

April 6, 2020 at 01:52 PM

Поставь все настройки графики на минимум, если это не помогает, то тогда понизь разрешение экрана, должно помочь
tipizzad avatar

tipizzad

April 7, 2020 at 06:13 PM

делай все текстурки в пюре
Rokopopop avatar

Rokopopop

April 24, 2020 at 07:05 PM

Зайди в настройки там сам дальше поймёшь
ssiptikon avatar

ssiptikon

April 24, 2020 at 07:47 PM

минималки ставь и в диспетчер задач ненужные приложения выключи.
fistisik avatar

fistisik

April 24, 2020 at 10:30 PM

незнаю((
temonAGS avatar

temonAGS

May 23, 2020 at 01:30 AM

Одна из лучших ирг на сайте, Загрузка стоит 12GB. Сначала мне хотелось побистрее закончить задание но потом я увльокся етой интересной игрой. Примерно 4 часа я играл и на 14 уровне Нокс дал квест. Я отправил скриншот которий одобрили за 3 секунди.
Aonb avatar

Aonb

June 15, 2020 at 04:56 AM

Понижаешь настройки графики, повышаешь качество интернета и железа. Как же ещё...
Erikso avatar

Erikso

June 23, 2020 at 10:00 PM

Незнаааюю
pikarik229 avatar

pikarik229

June 27, 2020 at 12:53 AM

у меня бло 50фпс а стало 600фпс
Kanat225 avatar

Kanat225

June 28, 2020 at 02:18 PM

игра классная
pupkalupka avatar

pupkalupka

June 30, 2020 at 11:47 AM

у меня только в протекторате притормаживает иногда и на драконах
MGT_kilkulden avatar

MGT_kilkulden

July 1, 2020 at 04:01 PM

Надо попробовать сыграть в эту игру
zjsdjdj86 avatar

zjsdjdj86

July 2, 2020 at 02:17 AM

Графику на минималки, если не помогает то разрешение настраиваешь как тебе надо, если даже это не помогло то там если у тебя есть видеокарта nvidia то можно через nvidia понизить графон, я не знаю как это сделать но можежь посмотреть на ютабе.
ggdotka avatar

ggdotka

October 16, 2020 at 03:03 PM

srhtsrhtsrhrhsffg
Offuuuur avatar

Offuuuur

October 21, 2020 at 01:17 PM

нуууу незнаю
sanydark avatar

sanydark

October 22, 2020 at 11:16 PM


Понижаешь настройки графики, повышаешь качество интернета и железа. Как же ещё...
FI777FA avatar

FI777FA

December 10, 2020 at 10:49 AM

Нее знаю, прости

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Как повысить FPS ? on Neverwinter Forum on Gamehag