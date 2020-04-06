Как повысить FPS ?

Поставь все настройки графики на минимум, если это не помогает, то тогда понизь разрешение экрана, должно помочь
делай все текстурки в пюре
Зайди в настройки там сам дальше поймёшь
минималки ставь и в диспетчер задач ненужные приложения выключи.
Одна из лучших ирг на сайте, Загрузка стоит 12GB. Сначала мне хотелось побистрее закончить задание но потом я увльокся етой интересной игрой. Примерно 4 часа я играл и на 14 уровне Нокс дал квест. Я отправил скриншот которий одобрили за 3 секунди.
Понижаешь настройки графики, повышаешь качество интернета и железа. Как же ещё...
у меня бло 50фпс а стало 600фпс
у меня только в протекторате притормаживает иногда и на драконах
Надо попробовать сыграть в эту игру
Графику на минималки, если не помогает то разрешение настраиваешь как тебе надо, если даже это не помогло то там если у тебя есть видеокарта nvidia то можно через nvidia понизить графон, я не знаю как это сделать но можежь посмотреть на ютабе.
Понижаешь настройки графики, повышаешь качество интернета и железа. Как же ещё...