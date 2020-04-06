Как повысить FPS ?

DNTed Как повысить FPS ?

tvivt02 yt pfyf.





Press1F Поставь все настройки графики на минимум, если это не помогает, то тогда понизь разрешение экрана, должно помочь

tipizzad делай все текстурки в пюре

Rokopopop Зайди в настройки там сам дальше поймёшь

ssiptikon минималки ставь и в диспетчер задач ненужные приложения выключи.

fistisik незнаю((

temonAGS Одна из лучших ирг на сайте, Загрузка стоит 12GB. Сначала мне хотелось побистрее закончить задание но потом я увльокся етой интересной игрой. Примерно 4 часа я играл и на 14 уровне Нокс дал квест. Я отправил скриншот которий одобрили за 3 секунди.



Aonb Понижаешь настройки графики, повышаешь качество интернета и железа. Как же ещё...

Erikso Незнаааюю

pikarik229 у меня бло 50фпс а стало 600фпс

Kanat225 игра классная

pupkalupka у меня только в протекторате притормаживает иногда и на драконах

MGT_kilkulden Надо попробовать сыграть в эту игру

zjsdjdj86 Графику на минималки, если не помогает то разрешение настраиваешь как тебе надо, если даже это не помогло то там если у тебя есть видеокарта nvidia то можно через nvidia понизить графон, я не знаю как это сделать но можежь посмотреть на ютабе.

ggdotka srhtsrhtsrhrhsffg

Offuuuur нуууу незнаю

sanydark

Понижаешь настройки графики, повышаешь качество интернета и железа. Как же ещё...