Мне понравился с
Центральный сервер
Центральный самый оптимальный.
Незнаю даже на каком играть ммммм мм ну подумаем
Уральский, потому что я там живу.)
я тоже не понимаю почему я не хочу пивоЕсть в своей семье но это моё мнение не моё и я свободен и в итоге потерял сознание в этом году не знаю что и думать дальше цифруИли и я не могу сказать почему так получилось но не все же мы можем сделать французский маникюр в стиле и в этом году в этот день будет болеть и не в том смысле.
А в серверах разные карты???
Мне понравился сЦентральный сервер
Как по мне на мофвфывфывфвы
фывыфвфывфвфывфвфывфваывавыавыа
Центральный вроде нормальный