Бывают ли читеры в фортнайт и встречали ли вы их?

В этой шруппе ч хочу обсудить читеров
Я видел чи ера в 10 сезоне
вот я чёт не видел и не встречал читеров
Я не когда не видела этих читеров
их двое было но я тож читы врубил потому что не справедливо
где то в 11 сезоне видел читера
играл соло и он меня убил с эмки он попал в хед и убил хотя у меня был фул хэпэ и броня
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принадлежностей. А ведь светлое будущее могло и не наступить. По недавнему
дахрена читаков стало в последнее время
дявкпвгшошпшщвкліаотшовоашиьо
Бывают но античит их убивает мгновенно
Да видел