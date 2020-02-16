Бывают ли читеры в фортнайт и встречали ли вы их?

startest В этой шруппе ч хочу обсудить читеров

RomCOIKIESS Я видел чи ера в 10 сезоне

Vlucs классно топово

chdoctor Nice 2

Jaksat21 незнаю давно не играл





VITEKGAMING Не знаю, наверное

eleven3 Да есть...

robymoby Я встречал читеров

_Billie_Jean_ вот я чёт не видел и не встречал читеров

CoffeeNT Я не когда не видела этих читеров

awaper_x2 я адного

gamer_tw апаврмыпрт топ

gamer_tw папча ачпвпв

gamer_tw пьатбпвр

arbingo177 их двое было но я тож читы врубил потому что не справедливо

Gameran Читери есть везде :-(

DanaHuman Встречал и не раз





Tenebriscanis Не встречал

PICKACHU228 где то в 11 сезоне видел читера

PICKACHU228 играл соло и он меня убил с эмки он попал в хед и убил хотя у меня был фул хэпэ и броня

PICKACHU228 топ 2 тогда занял

PICKACHU228 иаруроимрвомо

PICKACHU228 совысосоуоурараур

PICKACHU228 сориысиышсишсиыг

PICKACHU228 твсоыугоумимимиугми

PICKACHU228 отстсугмткумгиуминуниншгругругругргргргругругруруаимпук нугаинамунгпгнуа

PICKACHU228 уаошгуоашуоашуоашуоушаоушаоушаоашошуоашуоашуаошуаошаошуаоушаоушаоушаоаушаошуо

PICKACHU228 ууоатугцтагцуатгуагаругаргуаргуа

PICKACHU228 ушсошгугшыгргрогумругмругругругмргурмгмргумр

PICKACHU228 клоагурсгурссссссссссссссссссссссссррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

uauvak Есть, но мало.

184328 принадлежностей. А ведь светлое будущее могло и не наступить. По недавнему

Leis_Games дахрена читаков стало в последнее время

XenDiK Понимаю

lolokeksasha дявкпвгшошпшщвкліаотшовоашиьо





Gameran Читери есть повсюду