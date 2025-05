Sposób na szybki rozwój

Nevalie

Przede wszystkim musisz inwestować w budynki, które produkują pry. Osobiście polecam świątynie wiedzy (budynek 2x2, produkuje po zmotywowaniu pry co doba).

Następnym aspektem jest rozwijanie pereł. Warto budować większość z nich (wyjątki to babel, koloseum, notre - to tak w początkowych epokach).

W tym celu polecam kolejny aspekt tzn. dołączyć do gildii i tak wymieniać się prami z innymi (dodatkowy zysk z nagród za inwestycje u innych).

Zawsze miej 120% motywacji, bo to pozwala na zwiększoną produkcję pieniędzy, co daje początkowo duży boost przy kupowaniu prów.

To tak na początek. Jeśli masz jakieś pytania, to śmiało :)