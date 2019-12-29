Как перевести камни душ в робуксы?

Edinarog2323 Эта информация не только нужна для меня но и для других

forrobloxandrobux как перевести камни душ на робуксы???

mizuki0311 У меня получилось

mizuki0311 робуксы пришли,надо иметь 3 левер я заказала 20 робуксов,нажала на кнопку ,через время мне отправили сообщение что надо присоединится к группе ,я присоединилась и робуксы пришли,это не обман

mizuki0311 если у вас проблемы ,это только ваши проблемы ,а сайт рабочий

mizuki0311 Вот жду 10 робуксов когда придут

mizuki0311 кстати я выводили с другого аккаунта,так как так у меня 3 лвл

mizuki0311 а тут 2 лвл,о кстати 10 робуксов уже пришли

mizuki0311 всем пока пока

mizuki0311 У меня сейчас в роблокс на счету 43 робукса)

ZiReTmI я хз я коплю на кейс с робуксами)))





Malina2755555 привет это я mizyki0311 просто пишу с другого акк

Malina2755555 надеюсь что помогла

565dfdf мне нужна лвл тагда смагу палучіть робукси