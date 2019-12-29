Как перевести камни душ в робуксы?

Эта информация не только нужна для меня но и для других
как перевести камни душ на робуксы???
робуксы пришли,надо иметь 3 левер я заказала 20 робуксов,нажала на кнопку ,через время мне отправили сообщение что надо присоединится к группе ,я присоединилась и робуксы пришли,это не обман
если у вас проблемы ,это только ваши проблемы ,а сайт рабочий
Вот жду 10 робуксов когда придут
кстати я выводили с другого аккаунта,так как так у меня 3 лвл
а тут 2 лвл,о кстати 10 робуксов уже пришли
У меня сейчас в роблокс на счету 43 робукса)
я хз я коплю на кейс с робуксами)))
привет это я mizyki0311 просто пишу с другого акк
мне нужна лвл тагда смагу палучіть робукси
ну просто тебе нужен 3 лвл