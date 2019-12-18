Места топ лута PUBG mobile

Лут выпадает на острове случайным образом — но в некоторых локациях чаще появляются снайперские винтовки, экипировка третьего уровня, аптечки и прочее полезное добро. Вот эти локации:
Доки (Georgopol)
В доках вы найдёте массу контейнеров и складов, в которых часто появляется хорошая экипировка и неплохое оружие. При этом доки — одно из опаснейших мест на карте, где постоянно ведутся перестрелки и погибают многие игроки в самом начале битвы. Чтобы не погибнуть в доках сразу после приземления, высаживайтесь у домов неподалёку, берите оружие и потихоньку продвигайтесь в доки. Старайтесь обходить соперников с краю и стрелять им в спину — есть шанс, что у них лучше оружие, а значит нужно пользоваться всеми преимуществами.
Военная база Сосновка
Военная база имеет высший шанс появления снайперской винтовки Kar98k и восьмикратных прицелов, а также экипировки третьего уровня. В этом месте всегда есть игроки и их всегда много. Особенно опасным это место является для неаккуратных игроков — так как вокруг много зданий, сперва противников не видно, и вы рискуете напороться на врага, открыв дверь в дом. Чтобы такого не происходило, старайтесь высаживаться немного поодаль базы и заходить в крайние дома — лут там тот же, а врагов меньше, так как многие метятся в центральную часть локации. Ну и, само собой, всегда прислушивайтесь возле дома и смотрите на карту — врага будет слышно и видно, пока он будет бегать в поисках экипировки.
Тюрьма
В районе тюрьмы находится множество зданий, в каждом из которых можно найти что-нибудь очень полезное. Проблема в том, что в каждом доме можно встретить игрока, который уже поднял что-нибудь полезное и выпустит его заряд в вас. По этой причине старайтесь забежать в один из домов первым, закрывайте дверь, хватайте оружие и ложитесь где-нибудь в углу,после чего следите за движениями соперников. Не выходите до тех пор, пока не будете уверены, что игроки начали покидать локацию, после чего стреляйте в них сзади или просто подбирайте оставшиеся предметы и скрытно покидайте локацию. В случае появления в вашем доме противника, стреляйте в него и убегайте из дома подальше.
Особняк
В районе особняков стоит три больших дома с лутом, возле которых стоят здания поменьше. Именно они и являются желанной добычей — заходите в маленькие здания, подбирайте лут и, если оружие хорошее и/или экипировка подходит вашим запросам, покидайте эту территорию. Если же в маленьком здании не нашлось полезного лута, то берите что есть и аккуратно продвигайтесь к особнякам, прислушиваясь к шумам внутри него и оглядываясь по сторонам.
Электростанция
Здесь можно разжиться неплохим оружием в массе небольших домиков возле станции. В саму станцию заходить не рекомендуется — разве что в домиках не было ничего путного. Шанс того, что в станции будет хорошее оружие, есть, но он невелик. Электростанция хороша тем, что там сложнее встретить соперника сразу при приземлении и, следовательно, проще выжить, даже сперва подняв среднее или плохое оружие.
просто супер играю 1 год нет 2 года !!!
на сосновке лучше всего лутаться