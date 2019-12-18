Места топ лута PUBG mobile

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Rain

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novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
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Места топ лута PUBG mobile

Sshlack avatar

Sshlack

December 18, 2019 at 11:12 PM

Лут выпадает на острове случайным образом — но в некоторых локациях чаще появляются снайперские винтовки, экипировка третьего уровня, аптечки и прочее полезное добро. Вот эти локации: Доки (Georgopol) В доках вы найдёте массу контейнеров и складов, в которых часто появляется хорошая экипировка и неплохое оружие. При этом доки — одно из опаснейших мест на карте, где постоянно ведутся перестрелки и погибают многие игроки в самом начале битвы. Чтобы не погибнуть в доках сразу после приземления, высаживайтесь у домов неподалёку, берите оружие и потихоньку продвигайтесь в доки. Старайтесь обходить соперников с краю и стрелять им в спину — есть шанс, что у них лучше оружие, а значит нужно пользоваться всеми преимуществами. Военная база Сосновка Военная база имеет высший шанс появления снайперской винтовки Kar98k и восьмикратных прицелов, а также экипировки третьего уровня. В этом месте всегда есть игроки и их всегда много. Особенно опасным это место является для неаккуратных игроков — так как вокруг много зданий, сперва противников не видно, и вы рискуете напороться на врага, открыв дверь в дом. Чтобы такого не происходило, старайтесь высаживаться немного поодаль базы и заходить в крайние дома — лут там тот же, а врагов меньше, так как многие метятся в центральную часть локации. Ну и, само собой, всегда прислушивайтесь возле дома и смотрите на карту — врага будет слышно и видно, пока он будет бегать в поисках экипировки. Тюрьма В районе тюрьмы находится множество зданий, в каждом из которых можно найти что-нибудь очень полезное. Проблема в том, что в каждом доме можно встретить игрока, который уже поднял что-нибудь полезное и выпустит его заряд в вас. По этой причине старайтесь забежать в один из домов первым, закрывайте дверь, хватайте оружие и ложитесь где-нибудь в углу,после чего следите за движениями соперников. Не выходите до тех пор, пока не будете уверены, что игроки начали покидать локацию, после чего стреляйте в них сзади или просто подбирайте оставшиеся предметы и скрытно покидайте локацию. В случае появления в вашем доме противника, стреляйте в него и убегайте из дома подальше. Особняк В районе особняков стоит три больших дома с лутом, возле которых стоят здания поменьше. Именно они и являются желанной добычей — заходите в маленькие здания, подбирайте лут и, если оружие хорошее и/или экипировка подходит вашим запросам, покидайте эту территорию. Если же в маленьком здании не нашлось полезного лута, то берите что есть и аккуратно продвигайтесь к особнякам, прислушиваясь к шумам внутри него и оглядываясь по сторонам. Электростанция Здесь можно разжиться неплохим оружием в массе небольших домиков возле станции. В саму станцию заходить не рекомендуется — разве что в домиках не было ничего путного. Шанс того, что в станции будет хорошее оружие, есть, но он невелик. Электростанция хороша тем, что там сложнее встретить соперника сразу при приземлении и, следовательно, проще выжить, даже сперва подняв среднее или плохое оружие.
dok24003 avatar

dok24003

December 19, 2019 at 12:26 AM

обычно в середине карты
1234GT avatar

1234GT

December 19, 2019 at 09:13 PM

Да лут крутой

1234GT avatar

1234GT

December 19, 2019 at 09:14 PM

очень крутой

1234GT avatar

1234GT

December 19, 2019 at 09:14 PM

просто супер играю 1 год нет 2 года !!!
pioner1 avatar

pioner1

December 20, 2019 at 04:48 PM

на сосновке лучше всего лутаться

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