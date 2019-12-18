Места топ лута PUBG mobile

Sshlack

Лут выпадает на острове случайным образом — но в некоторых локациях чаще появляются снайперские винтовки, экипировка третьего уровня, аптечки и прочее полезное добро. Вот эти локации: Доки (Georgopol) В доках вы найдёте массу контейнеров и складов, в которых часто появляется хорошая экипировка и неплохое оружие. При этом доки — одно из опаснейших мест на карте, где постоянно ведутся перестрелки и погибают многие игроки в самом начале битвы. Чтобы не погибнуть в доках сразу после приземления, высаживайтесь у домов неподалёку, берите оружие и потихоньку продвигайтесь в доки. Старайтесь обходить соперников с краю и стрелять им в спину — есть шанс, что у них лучше оружие, а значит нужно пользоваться всеми преимуществами. Военная база Сосновка Военная база имеет высший шанс появления снайперской винтовки Kar98k и восьмикратных прицелов, а также экипировки третьего уровня. В этом месте всегда есть игроки и их всегда много. Особенно опасным это место является для неаккуратных игроков — так как вокруг много зданий, сперва противников не видно, и вы рискуете напороться на врага, открыв дверь в дом. Чтобы такого не происходило, старайтесь высаживаться немного поодаль базы и заходить в крайние дома — лут там тот же, а врагов меньше, так как многие метятся в центральную часть локации. Ну и, само собой, всегда прислушивайтесь возле дома и смотрите на карту — врага будет слышно и видно, пока он будет бегать в поисках экипировки. Тюрьма В районе тюрьмы находится множество зданий, в каждом из которых можно найти что-нибудь очень полезное. Проблема в том, что в каждом доме можно встретить игрока, который уже поднял что-нибудь полезное и выпустит его заряд в вас. По этой причине старайтесь забежать в один из домов первым, закрывайте дверь, хватайте оружие и ложитесь где-нибудь в углу,после чего следите за движениями соперников. Не выходите до тех пор, пока не будете уверены, что игроки начали покидать локацию, после чего стреляйте в них сзади или просто подбирайте оставшиеся предметы и скрытно покидайте локацию. В случае появления в вашем доме противника, стреляйте в него и убегайте из дома подальше. Особняк В районе особняков стоит три больших дома с лутом, возле которых стоят здания поменьше. Именно они и являются желанной добычей — заходите в маленькие здания, подбирайте лут и, если оружие хорошее и/или экипировка подходит вашим запросам, покидайте эту территорию. Если же в маленьком здании не нашлось полезного лута, то берите что есть и аккуратно продвигайтесь к особнякам, прислушиваясь к шумам внутри него и оглядываясь по сторонам. Электростанция Здесь можно разжиться неплохим оружием в массе небольших домиков возле станции. В саму станцию заходить не рекомендуется — разве что в домиках не было ничего путного. Шанс того, что в станции будет хорошее оружие, есть, но он невелик. Электростанция хороша тем, что там сложнее встретить соперника сразу при приземлении и, следовательно, проще выжить, даже сперва подняв среднее или плохое оружие.