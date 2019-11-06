Помойка ли варфейс?

Konffeto4ka Да хуйня с читерами как кс помойка и школьниками и игра для доната

z0r_Jororelf_1g да потомучто читаков много и игра для донатеров

diskuallo так то дааа

Pug_Intestine Играл не много. Но могу сказать что играть в ПвЕ вполне можно. Мультиплеер, как по мне, не играбельный.

Бесплатных аналогов я не видел, но лучше потратить немного денег на игру получше, чем играть в варфейс...

montig как отдельный шутер- неплохо





indu_s Дерьмище для донатов

CoiriNight конечно)

Mrrobux1 Да..конечно же

Name_2020 50% на 50%

fantom21 игра норм но много донатыть нужно

Rekstri Если кс не тянет в стабильные 60 кадров с минимальными настройками, то варфейс в этом плане лучше оптимизирован на удивление (естественно тоже только на низких). Хотя в последнее время и это пропадает

Ivan5677653 игра норм





kirill_tasher_ebat Не знаю конечно давно но я очень часто в ней сидел мне нравиться

bayya ну такое себе



