Помойка ли варфейс?

Да хуйня с читерами как кс помойка и школьниками и игра для доната
да потомучто читаков много и игра для донатеров
Играл не много. Но могу сказать что играть в ПвЕ вполне можно. Мультиплеер, как по мне, не играбельный.
Бесплатных аналогов я не видел, но лучше потратить немного денег на игру получше, чем играть в варфейс...
как отдельный шутер- неплохо
игра норм но много донатыть нужно
Если кс не тянет в стабильные 60 кадров с минимальными настройками, то варфейс в этом плане лучше оптимизирован на удивление (естественно тоже только на низких). Хотя в последнее время и это пропадает
Не знаю конечно давно но я очень часто в ней сидел мне нравиться
Кому как может да и может нет