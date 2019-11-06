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Помойка ли варфейс?

Konffeto4ka avatar

Konffeto4ka

November 6, 2019 at 01:02 AM

Да хуйня с читерами как кс помойка и школьниками и игра для доната
z0r_Jororelf_1g avatar

z0r_Jororelf_1g

November 6, 2019 at 01:10 AM

да потомучто читаков много и игра для донатеров
diskuallo avatar

diskuallo

November 6, 2019 at 02:49 AM

так то дааа
Pug_Intestine avatar

Pug_Intestine

November 6, 2019 at 02:54 AM

Играл не много. Но могу сказать что играть в ПвЕ вполне можно. Мультиплеер, как по мне, не играбельный.
Бесплатных аналогов я не видел, но лучше потратить немного денег на игру получше, чем играть в варфейс...
montig avatar

montig

November 6, 2019 at 11:36 AM

как отдельный шутер- неплохо

indu_s avatar

indu_s

November 6, 2019 at 11:58 AM

Дерьмище для донатов
CoiriNight avatar

CoiriNight

November 6, 2019 at 01:36 PM

конечно)
Mrrobux1 avatar

Mrrobux1

November 6, 2019 at 03:27 PM

Да..конечно же
Name_2020 avatar

Name_2020

November 13, 2019 at 06:25 PM

50% на 50%
fantom21 avatar

fantom21

November 13, 2019 at 08:04 PM

игра норм но много донатыть нужно
Rekstri avatar

Rekstri

November 14, 2019 at 08:03 PM

Если кс не тянет в стабильные 60 кадров с минимальными настройками, то варфейс в этом плане лучше оптимизирован на удивление (естественно тоже только на низких). Хотя в последнее время и это пропадает
Ivan5677653 avatar

Ivan5677653

November 14, 2019 at 08:15 PM

игра норм

kirill_tasher_ebat avatar

kirill_tasher_ebat

November 15, 2019 at 12:15 AM

Не знаю конечно давно но я очень часто в ней сидел мне нравиться
bayya avatar

bayya

November 15, 2019 at 07:52 PM

ну такое себе

doctorneo2006 avatar

doctorneo2006

November 20, 2019 at 12:23 AM

Кому как может да и может нет

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