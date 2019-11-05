Rain

Gem32

unranked rank iconkavineash S: ??
unranked rank iconNeil Khandelwal: bruh
unranked rank iconkavineash S: even i dont know how to claim
unranked rank iconkavineash S: same here
SystemGamehag: One user received Gem16 from the Rain.
unranked rank iconNeil Khandelwal: i have completed 1st task anyone know how to claim gems?
unranked rank iconNeil Khandelwal: now
unranked rank iconNeil Khandelwal: what do i have to do
unranked rank iconNeil Khandelwal: hello i have installed the game rn with the link given here
unranked rank iconskrt: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconNeil Khandelwal: huh
SystemGamehag: One user received Gem38 from the Rain.
novice rank iconJoker Tu perds un Joker: gm
unranked rank iconblonwon: ciao
AdminSwirfty: Disable your VPN and you won't have any issues
unranked rank iconNeil Khandelwal: :(
unranked rank iconNeil Khandelwal: anyone here?
unranked rank iconNeil Khandelwal: why does every offer is not available in my country
unranked rank iconNeil Khandelwal: hmm
unranked rank iconrusselsabrina888: GAMEHAG IST DIE BESTE WEBSITE FÜR ANGEBOTE
SystemGamehag: One user received Gem131 from the Rain.
unranked rank icondem.pferd.heisst.horst: peepogoose emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconmorenoamy1229: Astute Gentleman emote (inline chat version)
unranked rank iconRowel XP: :W
unranked rank iconHawk: i did theres no one that shows what to do
AdminSwirfty: It's probably best if you Google it
unranked rank iconHawk: hello?
unranked rank iconHawk: ok i got the game so how to i redeem
unranked rank iconHawk: ما الذي تدور حوله ؟؟ هل أنت منتش؟
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Топ графика

4937944 avatar

4937944

November 5, 2019 at 11:10 AM

Классная детализация самолётов
phropotron avatar

phropotron

November 12, 2019 at 09:58 PM

да я согласен графика топ но весит многовато
Lexane avatar

Lexane

November 12, 2019 at 10:01 PM

Да топ графон
densaibot avatar

densaibot

November 14, 2019 at 02:10 AM

зачёт . просто класс , найс , шедевр на кончиках пальцев пальцев , бесподобная графика
serzant avatar

serzant

November 14, 2019 at 03:50 PM

Кластно
Hardl1yof avatar

Hardl1yof

January 4, 2020 at 02:26 AM

Согласен, wargaming умеет делать вещи :)
apmanek avatar

apmanek

January 4, 2020 at 02:27 AM

хм
lolsoftak111 avatar

lolsoftak111

January 4, 2020 at 02:27 AM

нормально
sparklybull avatar

sparklybull

March 17, 2020 at 10:32 AM

Wargaming топ разрабы для меня по графике
artem12888777 avatar

artem12888777

April 22, 2020 at 01:40 PM

ТЯНЕТ НА МАКСИМУМ ХАХААХАХАХАХАХАХА ИНТЕРЕСНО
SKIP007AA avatar

SKIP007AA

April 22, 2020 at 01:42 PM

ВООБЩЕ ЗАШЫБИСЬ ИГРА
SKIP007AA avatar

SKIP007AA

April 22, 2020 at 01:42 PM

ТЯНЕТ НА МАКСИМАЛКУ
The_Lizuny avatar

The_Lizuny

April 22, 2020 at 01:49 PM

классная игра!
Bleck_White avatar

Bleck_White

April 27, 2020 at 02:10 AM

подскажите че за йгра
wpg avatar

wpg

September 13, 2020 at 11:30 PM

это топ игра про военную технику
MrMiki_YT avatar

MrMiki_YT

September 16, 2020 at 10:47 AM

топ графон советую
LauraBrol123 avatar

LauraBrol123

September 16, 2020 at 12:42 PM

окей
KoPaTi4_LoX avatar

KoPaTi4_LoX

September 16, 2020 at 03:16 PM

варгейминг постарались
sempai_csgorunpro avatar

sempai_csgorunpro

July 19, 2021 at 04:49 PM

игра не очень и медленная
999alexey avatar

999alexey

November 6, 2021 at 10:46 PM

графика очень красивая
DustTrustsansroblox avatar

DustTrustsansroblox

November 6, 2021 at 10:51 PM

Если не учитывать комьюнити из насильников и трёх летних детей игра нормальная огромным плюсом являеться так называемая "Роблокс Студия" которая хоть и немного но даёт знания о языке програмирования "C++".Игра крутая, почему? Потому что, в ней куча игр от игроков, которые в свою очередь хорошие по геймплейю, и подойдут как детям так и взрослым.
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