Классная детализация самолётов
да я согласен графика топ но весит многовато
зачёт . просто класс , найс , шедевр на кончиках пальцев пальцев , бесподобная графика
Согласен, wargaming умеет делать вещи :)
Wargaming топ разрабы для меня по графике
ТЯНЕТ НА МАКСИМУМ ХАХААХАХАХАХАХАХА ИНТЕРЕСНО
это топ игра про военную технику
игра не очень и медленная
Если не учитывать комьюнити из насильников и трёх летних детей игра нормальная огромным плюсом являеться так называемая "Роблокс Студия" которая хоть и немного но даёт знания о языке програмирования "C++".Игра крутая, почему? Потому что, в ней куча игр от игроков, которые в свою очередь хорошие по геймплейю, и подойдут как детям так и взрослым.