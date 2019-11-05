DustTrustsansroblox

Если не учитывать комьюнити из насильников и трёх летних детей игра нормальная огромным плюсом являеться так называемая "Роблокс Студия" которая хоть и немного но даёт знания о языке програмирования "C++".Игра крутая, почему? Потому что, в ней куча игр от игроков, которые в свою очередь хорошие по геймплейю, и подойдут как детям так и взрослым.