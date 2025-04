Me voy creando cuentas para la tarea y todas las RECHAZAN

Skymare

Hello! This kind of rejection notification indicates that 1. Your account wasn't registered through the Gamehag link 2. Nick in the game and our platform do not match. 3. You have played this game before, which is unfair to other participants on our platform.



Este mensaje me sale. Eso que ni siquiera había jugado este juego. La primera vez la rechazaron, me creé otra cuenta con el ID + la fecha, para probar que es verdad y me sale que no, que está mal. Ni siquiera dan opción a reclamo, porque de una mandan el mensaje de la brujita diciendo: "No hay ningún problema". ***.