почему пабг на слабый пк не идёт?????????

Ну хоти дальше. Сейчас не актуально иметь слабый ПК
Уже давно пора собрать комп нормальный, который будет тянуть.))
dffgerrklwenr,msdnfkjlebkjer bnwe
Просто убивать, и ничего больше
потомучто игра для современных пк вот системные требование
МИНИМАЛЬНЫЕ:
Требуются 64-разрядные процессор и операционная система
ОС: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
Процессор: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300
Оперативная память: 8 GB ОЗУ
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB
DirectX: Версии 11
Сеть: Широкополосное подключение к интернету
Место на диске: 30 GB
реально, какой должен быть пека, чтоб не тянул пабг
Я саша или лиза я не знаю
потому что разработчики идиоты
Потому что надо покупать норм комп а они такие бомжы не сделают нормальный пабг для слабого пк
Потому что игра сделана для сильных пк
Наверно потому что пк его не тянет