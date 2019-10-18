Rain

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почему пабг на слабый пк не идёт?????????

fedor_semiryagin avatar

fedor_semiryagin

October 18, 2019 at 12:51 PM

Хочу пабг на слабы пк
talancev avatar

talancev

October 18, 2019 at 10:11 PM

Ну хоти дальше. Сейчас не актуально иметь слабый ПК
legim1 avatar

legim1

October 20, 2019 at 11:35 AM

щя надо крутой пк

fedor_semiryagin avatar

fedor_semiryagin

October 20, 2019 at 12:54 PM

ну купи мне крутой ПК

ahneh avatar

ahneh

October 20, 2019 at 01:03 PM

плохой ком вот и всё

ahneh avatar

ahneh

October 20, 2019 at 01:04 PM

комп плохой

ahneh avatar

ahneh

October 20, 2019 at 01:04 PM

о прив

cezarhunter1 avatar

cezarhunter1

October 20, 2019 at 02:14 PM

И у меня пабг не тянет(

maximid avatar

maximid

October 20, 2019 at 04:53 PM

Уже давно пора собрать комп нормальный, который будет тянуть.))
fedor_semiryagin avatar

fedor_semiryagin

October 20, 2019 at 06:57 PM

Ну собери мне блять
Nastya123456784 avatar

Nastya123456784

October 20, 2019 at 10:00 PM

А ты подумай?!!!!
Grievous_123 avatar

Grievous_123

October 20, 2019 at 11:52 PM

Требовательная игра
Sadr0_0 avatar

Sadr0_0

October 21, 2019 at 10:12 PM

Щудалшслатослаьсщьм
N1NtenDa avatar

N1NtenDa

October 29, 2019 at 05:06 PM

dffgerrklwenr,msdnfkjlebkjer bnwe
Andr_lyu000 avatar

Andr_lyu000

October 31, 2019 at 12:43 AM

Курочка
infiltrator1 avatar

infiltrator1

November 9, 2019 at 03:26 AM

Просто убивать, и ничего больше
007_Vector_007 avatar

007_Vector_007

November 9, 2019 at 01:06 PM

потомучто игра для современных пк вот системные требование
МИНИМАЛЬНЫЕ:
Требуются 64-разрядные процессор и операционная система
ОС: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
Процессор: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300
Оперативная память: 8 GB ОЗУ
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB
DirectX: Версии 11
Сеть: Широкополосное подключение к интернету
Место на диске: 30 GB
kenobabe avatar

kenobabe

November 10, 2019 at 10:26 AM

реально, какой должен быть пека, чтоб не тянул пабг
animeshnik13 avatar

animeshnik13

November 10, 2019 at 01:25 PM

Я саша или лиза я не знаю
Anonymous14912 avatar

Anonymous14912

November 10, 2019 at 04:20 PM

потому что разработчики идиоты


HolodYt avatar

HolodYt

November 10, 2019 at 04:47 PM

Потому что надо покупать норм комп а они такие бомжы не сделают нормальный пабг для слабого пк
trololo12345zxcv avatar

trololo12345zxcv

November 10, 2019 at 05:08 PM

тоже

Laimix avatar

Laimix

November 10, 2019 at 05:24 PM

Хоп хэй лалалэй
boberbv avatar

boberbv

November 12, 2019 at 01:58 PM

Потому что игра сделана для сильных пк
Milomex avatar

Milomex

November 13, 2019 at 12:08 AM

Наверно потому что пк его не тянет
12
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почему пабг на слабый пк не идёт????????? - PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Forum on Gamehag