почему пабг на слабый пк не идёт?????????

fedor_semiryagin Хочу пабг на слабы пк

talancev Ну хоти дальше. Сейчас не актуально иметь слабый ПК

legim1 щя надо крутой пк





fedor_semiryagin ну купи мне крутой ПК





ahneh плохой ком вот и всё





ahneh комп плохой





ahneh о прив





cezarhunter1 И у меня пабг не тянет(





maximid Уже давно пора собрать комп нормальный, который будет тянуть.))

fedor_semiryagin Ну собери мне блять

Nastya123456784 А ты подумай?!!!!

Grievous_123 Требовательная игра

Sadr0_0 Щудалшслатослаьсщьм

N1NtenDa dffgerrklwenr,msdnfkjlebkjer bnwe

Andr_lyu000 Курочка

infiltrator1 Просто убивать, и ничего больше

007_Vector_007 потомучто игра для современных пк вот системные требование

МИНИМАЛЬНЫЕ:

Требуются 64-разрядные процессор и операционная система

ОС: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Процессор: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB

DirectX: Версии 11

Сеть: Широкополосное подключение к интернету

Место на диске: 30 GB

kenobabe реально, какой должен быть пека, чтоб не тянул пабг

animeshnik13 Я саша или лиза я не знаю

Anonymous14912 потому что разработчики идиоты







HolodYt Потому что надо покупать норм комп а они такие бомжы не сделают нормальный пабг для слабого пк

trololo12345zxcv тоже





Laimix Хоп хэй лалалэй

boberbv Потому что игра сделана для сильных пк