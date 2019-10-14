Как вам игра?

Hamazaki1991
Hamazaki1991
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hanfred
hanfred
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354480282
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لانا الشمري
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guilerhukas
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begallicintia
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sworddog
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Gem4,193
finnhoyer
finnhoyer
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Rain

Gem33

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AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
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Как вам игра?

Archi113 avatar

Archi113

October 14, 2019 at 04:32 PM

Можно ли начинать в нее играть?
Reproix avatar

Reproix

October 14, 2019 at 09:02 PM

Да, можно играть, крутой шутер!
Mowo avatar

Mowo

November 2, 2019 at 07:27 PM

Да нормальная игрушка,правда до Guns Of Bullshit ей далеко.

Ryskie avatar

Ryskie

November 4, 2019 at 11:45 PM

:grinning:Топ игра

Ryskie avatar

Ryskie

November 4, 2019 at 11:46 PM

GH4436477

Ryskie avatar

Ryskie

November 4, 2019 at 11:46 PM

GH44364779
Ryskie avatar

Ryskie

November 4, 2019 at 11:46 PM

GH44364772
Ryskie avatar

Ryskie

November 4, 2019 at 11:47 PM

GH4436477

odessit2 avatar

odessit2

December 12, 2019 at 07:12 PM

играл еще на сврем стареньком Lenovo A5000 всенорм никогда не лагала
позже в связи со сменой места работы(там был халявный wi-fi), забросил и не играл
теперь же,к моему удивлению на Xiaomi Mi9T игра отображается как не поддерживаемой для моего устройства,***?
vi0nego avatar

vi0nego

December 12, 2019 at 10:06 PM

Ну в принципе все уже ответили что игра годная поэтому мне нечего добавить. Могу только согласиться с вами
belka_mega_gop avatar

belka_mega_gop

December 13, 2019 at 12:50 AM

Не играл ещё
Rekstri avatar

Rekstri

December 13, 2019 at 01:49 AM

Ганс оф буллщит, если вкратце
KingAS666 avatar

KingAS666

December 13, 2019 at 08:19 PM

А где баланс на высоких уровнях?
danpashokger avatar

danpashokger

December 13, 2019 at 08:46 PM

хавнр
dredara avatar

dredara

December 15, 2019 at 12:19 AM

офигенная игра!
seryoja avatar

seryoja

January 9, 2020 at 01:57 AM

волендеморд ахахаха
Gariman avatar

Gariman

January 10, 2020 at 03:19 PM

Неплохо неплохо
MaisonPts avatar

MaisonPts

January 10, 2020 at 07:27 PM

Я играю не плохо но только деньги пооучать трудно кто согласен +
vladudar avatar

vladudar

January 16, 2020 at 05:44 PM

Да, можно играть.
kizorq avatar

kizorq

January 16, 2020 at 08:08 PM

Норм

Xlopyshko avatar

Xlopyshko

January 17, 2020 at 06:57 PM

Норм
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