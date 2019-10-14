Как вам игра?

Archi113 Можно ли начинать в нее играть?

Reproix Да, можно играть, крутой шутер!

Mowo Да нормальная игрушка,правда до Guns Of Bullshit ей далеко.





Ryskie :grinning:Топ игра





Ryskie GH4436477





Ryskie GH44364779

Ryskie GH44364772

Ryskie GH4436477





odessit2 играл еще на сврем стареньком Lenovo A5000 всенорм никогда не лагала

позже в связи со сменой места работы(там был халявный wi-fi), забросил и не играл

теперь же,к моему удивлению на Xiaomi Mi9T игра отображается как не поддерживаемой для моего устройства,***?

vi0nego Ну в принципе все уже ответили что игра годная поэтому мне нечего добавить. Могу только согласиться с вами

belka_mega_gop Не играл ещё

Rekstri Ганс оф буллщит, если вкратце

KingAS666 А где баланс на высоких уровнях?

danpashokger хавнр

dredara офигенная игра!

seryoja волендеморд ахахаха

Gariman Неплохо неплохо

MaisonPts Я играю не плохо но только деньги пооучать трудно кто согласен +

vladudar Да, можно играть.

kizorq Норм



