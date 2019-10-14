Как вам игра?

Можно ли начинать в нее играть?
Да, можно играть, крутой шутер!
Да нормальная игрушка,правда до Guns Of Bullshit ей далеко.
играл еще на сврем стареньком Lenovo A5000 всенорм никогда не лагала
позже в связи со сменой места работы(там был халявный wi-fi), забросил и не играл
теперь же,к моему удивлению на Xiaomi Mi9T игра отображается как не поддерживаемой для моего устройства,***?
Ну в принципе все уже ответили что игра годная поэтому мне нечего добавить. Могу только согласиться с вами
Ганс оф буллщит, если вкратце
А где баланс на высоких уровнях?
Я играю не плохо но только деньги пооучать трудно кто согласен +