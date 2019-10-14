Как найти норм тимейтов?

V3rty Играю я мм с другом и тут в тиме далбайоби и через них ми сливаэм катку помогите найти норм тимейтов

AZKYouTUBE изи найти





V3rty Где

AZKYouTUBE у меня

AZKYouTUBE ето лехко

AZKYouTUBE тебе для кс





AZKYouTUBE



или для warface

V3rty Да для кс

lnshuroe это не реально





yroslavvv_111 почему не реально?





yroslavvv_111 просто надо играть с тем кого давно знаешь





skxgod Фейсит в помощь

Ne1ghborhood Алекватные союзники - вымысел...

ches1 это очинь просто ти просто зовёшь сваих друзей





vladissfy Вообще не судьба

wiking_522 Никак)))))))))!!!!!))Это невозможно

MA4002575 Научится играть для начала ы

Nikolaio можно найти во всяких форумах или пабликах, там обычно бывают обсуждения типо "ищем тиммейтов или пати" итд ищи

vektor2 можно в приложении найти ,просто скачиваешь в телефоне программу и все,а программу я не помню как называется:)





Flaxing кппууууауау уау уау а уу

sascha0321 Никак смирись

Denik090406 Dream team наверное

gab1k Играйте, чья игра тебе по душе на случайных катках, добавляй в друзья, собирайтесь в дискорде/тимспике, обсуждайте вместе фишки, стратегии... и таким темпом соберётся команда, путь к успеху лежит в тренировках.

talancev В группах вк много адекватных тимейтов