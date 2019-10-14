Как найти норм тимейтов?

Играю я мм с другом и тут в тиме далбайоби и через них ми сливаэм катку помогите найти норм тимейтов
просто надо играть с тем кого давно знаешь
Алекватные союзники - вымысел...
это очинь просто ти просто зовёшь сваих друзей
Никак)))))))))!!!!!))Это невозможно
Научится играть для начала ы
можно найти во всяких форумах или пабликах, там обычно бывают обсуждения типо "ищем тиммейтов или пати" итд ищи
можно в приложении найти ,просто скачиваешь в телефоне программу и все,а программу я не помню как называется:)
Играйте, чья игра тебе по душе на случайных катках, добавляй в друзья, собирайтесь в дискорде/тимспике, обсуждайте вместе фишки, стратегии... и таким темпом соберётся команда, путь к успеху лежит в тренировках.
В группах вк много адекватных тимейтов
https://steamcommunity.com/profiles/76561198852761284/