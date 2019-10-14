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unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
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Как найти норм тимейтов?

V3rty avatar

V3rty

October 14, 2019 at 10:55 AM

Играю я мм с другом и тут в тиме далбайоби и через них ми сливаэм катку помогите найти норм тимейтов
AZKYouTUBE avatar

AZKYouTUBE

October 14, 2019 at 11:49 AM

изи найти

V3rty avatar

V3rty

October 14, 2019 at 11:51 AM

Где
AZKYouTUBE avatar

AZKYouTUBE

October 14, 2019 at 11:54 AM

у меня
AZKYouTUBE avatar

AZKYouTUBE

October 14, 2019 at 11:54 AM

ето лехко
AZKYouTUBE avatar

AZKYouTUBE

October 14, 2019 at 11:55 AM

тебе для кс

AZKYouTUBE avatar

AZKYouTUBE

October 14, 2019 at 11:55 AM



или для warface
V3rty avatar

V3rty

October 14, 2019 at 11:55 AM

Да для кс
lnshuroe avatar

lnshuroe

October 14, 2019 at 12:25 PM

это не реально

yroslavvv_111 avatar

yroslavvv_111

October 14, 2019 at 05:40 PM

почему не реально?

yroslavvv_111 avatar

yroslavvv_111

October 14, 2019 at 05:40 PM

просто надо играть с тем кого давно знаешь

skxgod avatar

skxgod

October 14, 2019 at 08:47 PM

Фейсит в помощь
Ne1ghborhood avatar

Ne1ghborhood

October 14, 2019 at 11:01 PM

Алекватные союзники - вымысел...
ches1 avatar

ches1

October 15, 2019 at 12:01 AM

это очинь просто ти просто зовёшь сваих друзей

vladissfy avatar

vladissfy

October 15, 2019 at 12:07 AM

Вообще не судьба
wiking_522 avatar

wiking_522

October 16, 2019 at 10:22 PM

Никак)))))))))!!!!!))Это невозможно
MA4002575 avatar

MA4002575

October 17, 2019 at 11:28 PM

Научится играть для начала ы
Nikolaio avatar

Nikolaio

October 19, 2019 at 05:16 PM

можно найти во всяких форумах или пабликах, там обычно бывают обсуждения типо "ищем тиммейтов или пати" итд ищи
vektor2 avatar

vektor2

October 19, 2019 at 09:03 PM

можно в приложении найти ,просто скачиваешь в телефоне программу и все,а программу я не помню как называется:)

Flaxing avatar

Flaxing

October 19, 2019 at 09:46 PM

кппууууауау уау уау а уу
sascha0321 avatar

sascha0321

October 19, 2019 at 10:45 PM

Никак смирись
Denik090406 avatar

Denik090406

October 21, 2019 at 12:25 AM

Dream team наверное
gab1k avatar

gab1k

October 21, 2019 at 07:02 AM

Играйте, чья игра тебе по душе на случайных катках, добавляй в друзья, собирайтесь в дискорде/тимспике, обсуждайте вместе фишки, стратегии... и таким темпом соберётся команда, путь к успеху лежит в тренировках.
talancev avatar

talancev

October 21, 2019 at 09:43 AM

В группах вк много адекватных тимейтов
timosuk240 avatar

timosuk240

October 21, 2019 at 04:27 PM

https://steamcommunity.com/profiles/76561198852761284/
12
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Как найти норм тимейтов? - Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag