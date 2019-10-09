Любите это аниме ¿

Люблю мангу. Лет 5 назад прям фанател. А аниме, как по мне, убито филлерами. Да и смотреть местами было скучновато, из-за растягивания действия и диалогов.
Прочитал мангу и просмотрел аниме.
Наруто все равно покруче. А MLP еще лучше будет...
Нет, не смотрел. Не люблю такого рода аниме .-. да и не люблю аниме с теми и одними же темами.
еше раз скажу самое лучшее анимэ Это Наруто
юблю мангу. Лет 5 назад прям фанател. А аниме, как по мне, убито филлерами. Да и смотреть местами было скучновато, из-за растягивания действия и диалогов.
9 OCTOBER 2019 15:13 37
топ игра супер клас топ супер
аниме просто обажаю я смотрю аниме я очень крутой мама смотри я как наруто
Ну интересно конечно но наруто лучше саскееее
Вроде говорят в 2021 его продолжение экранизируют. Да ещё манга вышла целиком и филлеров не должно быть.
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Не не не не не не не не не не не не не не это не спам! Это ответ на вопрос
ребятки как вам игруха мне зашла
Я фанат этого анеме более 4 лет
Я не смотрел но думаю интересное!:wink: