Любите это аниме ¿

guilerhukas
guilerhukas
Gem3,080
354480282
354480282
Gem280
لانا الشمري
لانا الشمري
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guilerhukas
guilerhukas
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guilerhukas
guilerhukas
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guilerhukas
guilerhukas
Gem2
guilerhukas
guilerhukas
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begallicintia
begallicintia
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viperlegend266
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guilerhukas
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anthonyalejandro.1991
anthonyalejandro.1991
Gem12
sworddog
sworddog
Gem30
guilerhukas
guilerhukas
Gem14
finnhoyer
finnhoyer
Gem4,193
finnhoyer
finnhoyer
Gem6,290
marcell16111994
marcell16111994
Gem98
jgdub
jgdub
Gem231
Rain

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unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
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AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
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unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
unranked rank iconKen: hi
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Любите это аниме ¿

brawlsas335 avatar

brawlsas335

October 9, 2019 at 05:24 PM

Я да а вы?
Buffy91 avatar

Buffy91

October 9, 2019 at 06:13 PM

Люблю мангу. Лет 5 назад прям фанател. А аниме, как по мне, убито филлерами. Да и смотреть местами было скучновато, из-за растягивания действия и диалогов.
greed2 avatar

greed2

October 21, 2019 at 10:01 PM

Прочитал мангу и просмотрел аниме.
skalier_mitten24 avatar

skalier_mitten24

November 1, 2019 at 02:02 PM

ДАААА
rashilov99 avatar

rashilov99

November 19, 2019 at 01:20 AM

Очень интересно
gvard avatar

gvard

November 22, 2019 at 04:45 AM

Наруто все равно покруче. А MLP еще лучше будет...
GeneralCheeseCake avatar

GeneralCheeseCake

January 20, 2020 at 07:46 PM

Нет, не смотрел. Не люблю такого рода аниме .-. да и не люблю аниме с теми и одними же темами.
SevenSin avatar

SevenSin

February 9, 2020 at 02:39 AM

еше раз скажу самое лучшее анимэ Это Наруто
naingeve avatar

naingeve

February 11, 2020 at 10:08 AM

юблю мангу. Лет 5 назад прям фанател. А аниме, как по мне, убито филлерами. Да и смотреть местами было скучновато, из-за растягивания действия и диалогов.

9 OCTOBER 2019 15:13 37


cr0w_bravl avatar

cr0w_bravl

February 11, 2020 at 01:02 PM

норм статя
Denys654 avatar

Denys654

March 17, 2020 at 02:31 AM

Наруто найкращий аниме
global14 avatar

global14

March 17, 2020 at 04:42 PM

топ игра супер клас топ супер
moonshine200 avatar

moonshine200

March 21, 2020 at 09:43 PM

аниме просто обажаю я смотрю аниме я очень крутой мама смотри я как наруто
Sufianoviii avatar

Sufianoviii

March 22, 2020 at 07:26 AM

Ну интересно конечно но наруто лучше саскееее
AidanKusland avatar

AidanKusland

March 23, 2020 at 01:25 AM

Вроде говорят в 2021 его продолжение экранизируют. Да ещё манга вышла целиком и филлеров не должно быть.
_gerkorus_ avatar

_gerkorus_

March 23, 2020 at 02:44 AM

Невозможно загрузить данные прНевозможно загрузить данные профиля. Пожалуйста, повторите попытку позже профиля. Пожалуйпытку позжете попытку позжеНевозможно загрузить данные профиля. Пожалуйста, повторите попытку позже
kakahka513 avatar

kakahka513

March 23, 2020 at 11:21 AM

игра нормальная
MatvaykaTVrong avatar

MatvaykaTVrong

March 23, 2020 at 08:18 PM

Не не не не не не не не не не не не не не это не спам! Это ответ на вопрос
KlokiPro avatar

KlokiPro

March 23, 2020 at 10:55 PM

ребятки как вам игруха мне зашла
Misha57203 avatar

Misha57203

March 24, 2020 at 11:46 AM

Очень интересно круто
Gugune98978975 avatar

Gugune98978975

March 27, 2020 at 11:02 AM

Я фанат этого анеме более 4 лет
Kirill1567 avatar

Kirill1567

March 27, 2020 at 11:14 AM

Я не смотрел но думаю интересное!:wink:
Lex2005 avatar

Lex2005

March 27, 2020 at 03:14 PM

да аниме суперское

anime_man avatar

anime_man

March 27, 2020 at 04:15 PM

Хвост фей лутьше.
HinoKo avatar

HinoKo

March 27, 2020 at 05:13 PM

Пиздей полный
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