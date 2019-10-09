Любите это аниме ¿

brawlsas335 Я да а вы?

Buffy91 Люблю мангу. Лет 5 назад прям фанател. А аниме, как по мне, убито филлерами. Да и смотреть местами было скучновато, из-за растягивания действия и диалогов.

greed2 Прочитал мангу и просмотрел аниме.

skalier_mitten24 ДАААА

rashilov99 Очень интересно

gvard Наруто все равно покруче. А MLP еще лучше будет...



GeneralCheeseCake Нет, не смотрел. Не люблю такого рода аниме .-. да и не люблю аниме с теми и одними же темами.



SevenSin еше раз скажу самое лучшее анимэ Это Наруто

naingeve юблю мангу. Лет 5 назад прям фанател. А аниме, как по мне, убито филлерами. Да и смотреть местами было скучновато, из-за растягивания действия и диалогов.



9 OCTOBER 2019 15:13 37







cr0w_bravl норм статя

Denys654 Наруто найкращий аниме

global14 топ игра супер клас топ супер

moonshine200 аниме просто обажаю я смотрю аниме я очень крутой мама смотри я как наруто

Sufianoviii Ну интересно конечно но наруто лучше саскееее

AidanKusland Вроде говорят в 2021 его продолжение экранизируют. Да ещё манга вышла целиком и филлеров не должно быть.

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kakahka513 игра нормальная

MatvaykaTVrong Не не не не не не не не не не не не не не это не спам! Это ответ на вопрос

KlokiPro ребятки как вам игруха мне зашла

Misha57203 Очень интересно круто

Gugune98978975 Я фанат этого анеме более 4 лет

Kirill1567 Я не смотрел но думаю интересное!:wink:

Lex2005 да аниме суперское





anime_man Хвост фей лутьше.