Rain

Gem124

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unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
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unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
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unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
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unranked rank iconKen: yea bro
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Стоит ли покупать скины в CS:GO?

Demenberka avatar

Demenberka

October 8, 2019 at 05:07 PM

Стоит ли покупать скины, и зачем?
Byblik1337 avatar

Byblik1337

October 8, 2019 at 05:38 PM

Покупать я думаю не стоит, а получать ещё может быть да. Просто так чтобы были, в любой момент их все равно можно будет продать
Elidion avatar

Elidion

October 9, 2019 at 10:04 PM

Конечно нет, донат зло
PASAsitusyka avatar

PASAsitusyka

October 10, 2019 at 02:16 PM

оно того не стоит
Dr1veR avatar

Dr1veR

October 10, 2019 at 10:27 PM

Если много лишних денег, то почему бы и нет
markmishin12 avatar

markmishin12

October 10, 2019 at 11:20 PM

Не


smexmex avatar

smexmex

October 11, 2019 at 01:18 AM

Я покупаю скины, имею красивый инвент
_26361 avatar

_26361

October 11, 2019 at 01:22 AM

Смотря какие
dshjljr85 avatar

dshjljr85

October 11, 2019 at 02:07 PM

тут вот получать можнно скины https://www.bananatic.com/event/ гляньте ка
_kreker_ avatar

_kreker_

October 11, 2019 at 02:46 PM

скины не главня главня скилл

Roblox_Rhseht avatar

Roblox_Rhseht

October 11, 2019 at 07:42 PM

Покупать я думаю не стоит, а получать ещё может быть да. Просто так чтобы были, в любой момент их все равно можно будет продать
jesus__jesus avatar

jesus__jesus

October 11, 2019 at 10:34 PM

Ничего не даст тебе, не трать деньги
Nerovens avatar

Nerovens

October 11, 2019 at 10:43 PM

я думаю да они прикольные
polinnaaa avatar

polinnaaa

October 12, 2019 at 05:34 AM

Ну может и стоит , чисто ,что бы глаза рабовались
hoverist avatar

hoverist

October 12, 2019 at 10:55 AM

если любишь клоунаду - то стоит.
pussymurderer avatar

pussymurderer

October 12, 2019 at 10:49 PM

he day I first tried CSGO at a PC cafe, I fell in love. It's why I own a PC from MSI of my own today, and why gaming and FPS titles in general became a major part of my life.
Anonymous14062 avatar

Anonymous14062

October 13, 2019 at 12:46 AM

Зачем?Игра же бесплатная!
gg73 avatar

gg73

October 13, 2019 at 02:04 AM

Самая топовая игра в мире!!!
gg73 avatar

gg73

October 13, 2019 at 02:05 AM

Обожаю эту играю!!
Anonymous13776 avatar

Anonymous13776

October 13, 2019 at 04:49 PM

Ето не чего не даст ето про текстурка красивая на пистолете или оружие:grinning:
MrSer30 avatar

MrSer30

October 13, 2019 at 05:29 PM

Если очень хочется то можно
nikitamnk avatar

nikitamnk

October 13, 2019 at 06:19 PM

Не стоит) тащить лучше не станешь от скинов)
NIK1978 avatar

NIK1978

October 13, 2019 at 07:55 PM

Не стоит.
casuale avatar

casuale

October 13, 2019 at 08:27 PM

Решай сам, как хочешь
bunnyhop1 avatar

bunnyhop1

October 13, 2019 at 09:18 PM

Обычная картинка которая не даёт скилл или определённую силу. Ты влваешь деньги в игру и во первых от скинов нет смысла во вторых донатить в игру тоже самое что сжигать деньги

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Стоит ли покупать скины в CS:GO? - Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag