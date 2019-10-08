Стоит ли покупать скины в CS:GO?

Demenberka Стоит ли покупать скины, и зачем?

Byblik1337 Покупать я думаю не стоит, а получать ещё может быть да. Просто так чтобы были, в любой момент их все равно можно будет продать

Elidion Конечно нет, донат зло

PASAsitusyka оно того не стоит

Dr1veR Если много лишних денег, то почему бы и нет

markmishin12 Не







smexmex Я покупаю скины, имею красивый инвент

_26361 Смотря какие

dshjljr85 тут вот получать можнно скины https://www.bananatic.com/event/ гляньте ка

_kreker_ скины не главня главня скилл





Roblox_Rhseht Покупать я думаю не стоит, а получать ещё может быть да. Просто так чтобы были, в любой момент их все равно можно будет продать

jesus__jesus Ничего не даст тебе, не трать деньги

Nerovens я думаю да они прикольные

polinnaaa Ну может и стоит , чисто ,что бы глаза рабовались

hoverist если любишь клоунаду - то стоит.

pussymurderer he day I first tried CSGO at a PC cafe, I fell in love. It's why I own a PC from MSI of my own today, and why gaming and FPS titles in general became a major part of my life.

Anonymous14062 Зачем?Игра же бесплатная!

gg73 Самая топовая игра в мире!!!

gg73 Обожаю эту играю!!

Anonymous13776 Ето не чего не даст ето про текстурка красивая на пистолете или оружие:grinning:

MrSer30 Если очень хочется то можно

nikitamnk Не стоит) тащить лучше не станешь от скинов)

NIK1978 Не стоит.



casuale Решай сам, как хочешь