Стоит ли покупать скины в CS:GO?

Стоит ли покупать скины, и зачем?
Покупать я думаю не стоит, а получать ещё может быть да. Просто так чтобы были, в любой момент их все равно можно будет продать
Если много лишних денег, то почему бы и нет
Я покупаю скины, имею красивый инвент
тут вот получать можнно скины https://www.bananatic.com/event/ гляньте ка
скины не главня главня скилл
Покупать я думаю не стоит, а получать ещё может быть да. Просто так чтобы были, в любой момент их все равно можно будет продать
Ничего не даст тебе, не трать деньги
я думаю да они прикольные
Ну может и стоит , чисто ,что бы глаза рабовались
если любишь клоунаду - то стоит.
he day I first tried CSGO at a PC cafe, I fell in love. It's why I own a PC from MSI of my own today, and why gaming and FPS titles in general became a major part of my life.
Зачем?Игра же бесплатная!
Самая топовая игра в мире!!!
Ето не чего не даст ето про текстурка красивая на пистолете или оружие:grinning:
Если очень хочется то можно
Не стоит) тащить лучше не станешь от скинов)
Обычная картинка которая не даёт скилл или определённую силу. Ты влваешь деньги в игру и во первых от скинов нет смысла во вторых донатить в игру тоже самое что сжигать деньги