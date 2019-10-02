У меня такой вопрос, на какую игру можно слезть С CS:GO?

Barhutt КС уже окончательно надоела, Всё однотипно, скучно, читеры кругом. Всё печально... Подскажите пожалуйста хорошие игры

enot234 если платне то plants vs zombies битва за нейбровиль(18 октября)бесплатные гарис мод

666fighter777 Можешь попробовать Rocket League, Killing Floor 2

articpro apex или pubg

The_wOLF_337 Можно попробовать купить Payday 2 и в неё если деньги есть,а если нету то можно в BlackSquad.

Я бы сделал так!





Ivan2362360 Warface или garry’s mod

Timoxa_roblox point blank попробуй

Byblik1337 Майнрафт, игра которая с 14 года перестала быть такой популярной и возродилась в 19 году

4EBURAT0R Dota2

teawarriormagicdropru Сталкер

Ikomob112333 увапкуцываипакуцысми тавуыцсвмв

Mafin_3 у меня глобал

bsolos_ хз куда. возможно в метро 2033 или ексодус

VEGARD666 Клешь Рояль

Elidion На бутылку (сори)

Shinek Ну например долбанную контра сити сделанную на движке TF2

vexish кнш майн eeeks deee