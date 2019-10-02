КС уже окончательно надоела, Всё однотипно, скучно, читеры кругом. Всё печально... Подскажите пожалуйста хорошие игры
если платне то plants vs zombies битва за нейбровиль(18 октября)бесплатные гарис мод
Можешь попробовать Rocket League, Killing Floor 2
Можно попробовать купить Payday 2 и в неё если деньги есть,а если нету то можно в BlackSquad.
Я бы сделал так!
Майнрафт, игра которая с 14 года перестала быть такой популярной и возродилась в 19 году
увапкуцываипакуцысми тавуыцсвмв
хз куда. возможно в метро 2033 или ексодус
Ну например долбанную контра сити сделанную на движке TF2