Fajna gra o co wam chodzi

No właśnie ja jakoś gram

No ja gram o co chodzi

No ja czasami pogrywam

Ja gram gram od 1 sezonu aż do teraz i od 7 sezonu mam wszystko na maxa

No ja gram

no ja też gram

ZlotyAnonimowyKtos

Rozdział drugi jakoś jeszcze ratuje Epic ale jeżeli nie będzie nowości czy coś to gra... No nie będzie gry bo nikt w to nie bedzie grał