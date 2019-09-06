Зачем в игре есть функция снятия глушителя? Как лучше играть с или без глушителя?
с глушаком. тишина+разброс меньше
Разброс меньше и на мини-карье не отоброжаешься
на карте все равно отображается
Разброс меньше+меньше звуков
лучше всего с глушителем можешь даже посмотреть на про игроков все с глушителями
Меньший разброс, тишина+ мне удобней с ней играть, незнаю как у тебя
При снятии глушителя, разброс увеличивается
некоторые оружия меняют свою отдачу в зависимости от наличия глушителя и еще это прикольно
Интересный вопрос самому интересно но кажется с глушителем разброс меньше но и урон меньше
USP и Mka одинаковый урон, что с глушителем, что без.
У Мки, да разброс меньше, но скорострельность меньше, так же как и патронов в обойме.
Статистика показывает что 70% играют без глушителя.
Глушак для Хитмэнов.
Разброс становится меньши
Чтобы лушить звук, разве не логично ?
Целью глушителя является предотвращение демаскировки стрелка (обнаружения) , посредством приглушения звука выстрела и скрывания пламени пороховых газов. Например будешь стрелять ночью, ебя никто не заметит, ибо не будет видно пламени из ствола
Для большей точности , и тишиной
Хотя бы ради точности,тишина против нормальных противников никак не поможет победить
разброс меньше и звук тихий
разброс меньше. не понимаю зачем его вообще снимают
кажется что разброс меньше, но на самом деле это лишь самовнушение