Зачем нужен глушитель?

viter Зачем в игре есть функция снятия глушителя? Как лучше играть с или без глушителя?

eyver с глушаком. тишина+разброс меньше

Maiky1996 Разброс меньше и на мини-карье не отоброжаешься

viter на карте все равно отображается

ultera Разброс меньше+меньше звуков

ghost2113 лучше всего с глушителем можешь даже посмотреть на про игроков все с глушителями

Scub Играть с глушытелем

Greip Меньший разброс, тишина+ мне удобней с ней играть, незнаю как у тебя





dima_karpenko При снятии глушителя, разброс увеличивается

rhygtrhrthrth крутооооооооооо





m1mbel Разброс меньше

MA4002575 Для красоты, это факт ы

Nikolaio некоторые оружия меняют свою отдачу в зависимости от наличия глушителя и еще это прикольно



Ilya45987 Меньше разброс

X_Vampire_X Интересный вопрос самому интересно но кажется с глушителем разброс меньше но и урон меньше

gab1k USP и Mka одинаковый урон, что с глушителем, что без.

У Мки, да разброс меньше, но скорострельность меньше, так же как и патронов в обойме.

Статистика показывает что 70% играют без глушителя.

Глушак для Хитмэнов.





007_Vector_007 Разброс становится меньши

im_batman8 Чтобы лушить звук, разве не логично ?

Sekventor Целью глушителя является предотвращение демаскировки стрелка (обнаружения) , посредством приглушения звука выстрела и скрывания пламени пороховых газов. Например будешь стрелять ночью, ебя никто не заметит, ибо не будет видно пламени из ствола

erasil08 с глушком тише стреляеть

Freze163RUS Для большей точности , и тишиной





RubinoMew Хотя бы ради точности,тишина против нормальных противников никак не поможет победить





274y472774 разброс меньше и звук тихий





RUSSKIY37 разброс меньше. не понимаю зачем его вообще снимают