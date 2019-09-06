Rain

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Back to Counter-Strike: Global Offensive

Зачем нужен глушитель?

viter avatar

viter

September 6, 2019 at 12:12 AM

Зачем в игре есть функция снятия глушителя? Как лучше играть с или без глушителя?
eyver avatar

eyver

September 6, 2019 at 08:39 PM

с глушаком. тишина+разброс меньше
Maiky1996 avatar

Maiky1996

September 7, 2019 at 01:43 AM

Разброс меньше и на мини-карье не отоброжаешься
viter avatar

viter

September 7, 2019 at 04:44 AM

на карте все равно отображается
ultera avatar

ultera

September 7, 2019 at 08:45 AM

Разброс меньше+меньше звуков
ghost2113 avatar

ghost2113

October 13, 2019 at 11:06 PM

лучше всего с глушителем можешь даже посмотреть на про игроков все с глушителями
Scub avatar

Scub

October 13, 2019 at 11:35 PM

Играть с глушытелем
Greip avatar

Greip

October 13, 2019 at 11:37 PM

Меньший разброс, тишина+ мне удобней с ней играть, незнаю как у тебя

dima_karpenko avatar

dima_karpenko

October 16, 2019 at 02:39 PM

При снятии глушителя, разброс увеличивается
rhygtrhrthrth avatar

rhygtrhrthrth

October 16, 2019 at 08:55 PM

крутооооооооооо

m1mbel avatar

m1mbel

October 16, 2019 at 09:14 PM

Разброс меньше
MA4002575 avatar

MA4002575

October 19, 2019 at 02:32 AM

Для красоты, это факт ы
Nikolaio avatar

Nikolaio

October 19, 2019 at 05:09 PM

некоторые оружия меняют свою отдачу в зависимости от наличия глушителя и еще это прикольно
Ilya45987 avatar

Ilya45987

October 22, 2019 at 01:04 AM

Меньше разброс
X_Vampire_X avatar

X_Vampire_X

October 22, 2019 at 02:24 AM

Интересный вопрос самому интересно но кажется с глушителем разброс меньше но и урон меньше
gab1k avatar

gab1k

October 22, 2019 at 04:47 AM

USP и Mka одинаковый урон, что с глушителем, что без.
У Мки, да разброс меньше, но скорострельность меньше, так же как и патронов в обойме.
Статистика показывает что 70% играют без глушителя.
Глушак для Хитмэнов.

007_Vector_007 avatar

007_Vector_007

October 22, 2019 at 05:30 PM

Разброс становится меньши
im_batman8 avatar

im_batman8

October 23, 2019 at 10:02 AM

Чтобы лушить звук, разве не логично ?
Sekventor avatar

Sekventor

October 28, 2019 at 08:05 PM

Целью глушителя является предотвращение демаскировки стрелка (обнаружения) , посредством приглушения звука выстрела и скрывания пламени пороховых газов. Например будешь стрелять ночью, ебя никто не заметит, ибо не будет видно пламени из ствола
erasil08 avatar

erasil08

October 28, 2019 at 08:06 PM

с глушком тише стреляеть
Freze163RUS avatar

Freze163RUS

October 28, 2019 at 08:43 PM

Для большей точности , и тишиной

RubinoMew avatar

RubinoMew

October 29, 2019 at 06:46 PM

Хотя бы ради точности,тишина против нормальных противников никак не поможет победить

274y472774 avatar

274y472774

October 30, 2019 at 03:02 PM

разброс меньше и звук тихий

RUSSKIY37 avatar

RUSSKIY37

October 30, 2019 at 04:01 PM

разброс меньше. не понимаю зачем его вообще снимают
Dr1veR avatar

Dr1veR

November 1, 2019 at 06:16 PM

кажется что разброс меньше, но на самом деле это лишь самовнушение
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