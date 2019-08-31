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Видели ли вы драгонлор в игре?

viter avatar

viter

August 31, 2019 at 12:57 AM

Видели ли вы драгонлор в игре? На кастомках не считается)
Tima3205 avatar

Tima3205

August 31, 2019 at 02:02 AM

НЕТ, не разу не видел таких игроков, ну кроме как на Ютубе
saylermiu avatar

saylermiu

August 31, 2019 at 08:04 AM

видел, у бургера какого-то, правда сам скин был потёртый сильно, но всё же
NIK1978 avatar

NIK1978

August 31, 2019 at 11:43 AM

Видел, но не успел скриншот сделать, когда я его себе забрал.
1005002 avatar

1005002

August 31, 2019 at 12:26 PM

Нет, не медузу не драгон лор((
Ouks avatar

Ouks

August 31, 2019 at 02:17 PM

Не видела, к сожалению
Ninja_Ninja avatar

Ninja_Ninja

August 31, 2019 at 04:19 PM

Самый дорогой скин который я видел это бил M4a1-s | Огонь Чантико
viter avatar

viter

August 31, 2019 at 05:52 PM

Да ладно, видел много ножей, но ДЛ никогода
Demon_Chert avatar

Demon_Chert

August 31, 2019 at 11:02 PM

Даже играл с ним :)
xeddok avatar

xeddok

August 31, 2019 at 11:22 PM

Да.я даже играл с ним но не делал скрины вет другое подумают что это кастомка
ARTEMDEEV007 avatar

ARTEMDEEV007

September 1, 2019 at 06:10 AM

нет ни разу
G0RNOSTAIY avatar

G0RNOSTAIY

September 1, 2019 at 08:49 AM

Один раз
Koteyka23 avatar

Koteyka23

September 1, 2019 at 11:27 AM

Да видел
SpidyFarm5 avatar

SpidyFarm5

September 1, 2019 at 12:30 PM

Пфф... Ну увидел бы, и что? Дерьмо полнейшее
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Видели ли вы драгонлор в игре? - Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag