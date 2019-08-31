Видели ли вы драгонлор в игре? На кастомках не считается)
НЕТ, не разу не видел таких игроков, ну кроме как на Ютубе
видел, у бургера какого-то, правда сам скин был потёртый сильно, но всё же
Видел, но не успел скриншот сделать, когда я его себе забрал.
Нет, не медузу не драгон лор((
Самый дорогой скин который я видел это бил M4a1-s | Огонь Чантико
Да ладно, видел много ножей, но ДЛ никогода
Да.я даже играл с ним но не делал скрины вет другое подумают что это кастомка
Пфф... Ну увидел бы, и что? Дерьмо полнейшее