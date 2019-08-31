Видели ли вы драгонлор в игре?

viter Видели ли вы драгонлор в игре? На кастомках не считается)

Tima3205 НЕТ, не разу не видел таких игроков, ну кроме как на Ютубе

saylermiu видел, у бургера какого-то, правда сам скин был потёртый сильно, но всё же

NIK1978 Видел, но не успел скриншот сделать, когда я его себе забрал.



1005002 Нет, не медузу не драгон лор((

Ouks Не видела, к сожалению

Ninja_Ninja Самый дорогой скин который я видел это бил M4a1-s | Огонь Чантико

viter Да ладно, видел много ножей, но ДЛ никогода

Demon_Chert Даже играл с ним :)

xeddok Да.я даже играл с ним но не делал скрины вет другое подумают что это кастомка

ARTEMDEEV007 нет ни разу

G0RNOSTAIY Один раз

Koteyka23 Да видел