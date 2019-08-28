erayve
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Ken
Ken
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Ken
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nicolhasandres13
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Ken
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Ken
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nolendex9
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kakestamp
kakestamp
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Rain

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unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
unranked rank iconKen: hi
unranked rank iconDemonek_YT: hi
unranked rank iconKen: les goo
SystemGamehag: 2 users received Gem95 from the Rain.
unranked rank iconKen: gg
unranked rank iconkakestamp: ahh
unranked rank iconKen: ye prime works
unranked rank iconKen: hi
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank iconhanfred: prime opinion works
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Топовый билд

gvard avatar

gvard

August 28, 2019 at 05:05 PM

Какой самый топовый билд на некра? С учетом проточки шмота по максимому конечно
xx_kill_xx avatar

xx_kill_xx

December 13, 2019 at 05:41 PM

Тоооооооооооооооооп

Enot_77710 avatar

Enot_77710

February 7, 2020 at 01:23 PM

согласен
nenkok avatar

nenkok

October 4, 2020 at 01:30 PM

того автора, кажется, уже не остановить :slight_smile: Хорошая статья для хорошей игры, тут нечего сказать. Ошибки правда есть, в основном пунктуационные. Знаю, что задолбал уже с ошибками, ну а что мне поделать, если я их замечаю :sweat_smile:.Попахивает рерайтом конечно, но пруфов у меня нет, поэтому оценю как уникальную статью. Ошибок мало, но они есть. Поправить бы их и вообще идеально было бы. Поэтому только 4 звезды.Но всё же должен похвалной раскладке (типа "оружие - лкм, магия - пкм") и не инвертирует её ИРЛ. В оригинальном Doom ГГ тоже стартовое оружие в левой руке держит, в "Зельде" аналогичная ситуация, кажется. Спасибо за наблюдение :)
GODLOD avatar

GODLOD

October 5, 2020 at 04:16 PM

нужно будет турнир по боксу памяти
KloynSalatik avatar

KloynSalatik

October 14, 2020 at 03:33 AM

не знаю даже
Pro93170 avatar

Pro93170

October 14, 2020 at 05:46 AM

?дддддддд
vaskodagama4012 avatar

vaskodagama4012

October 14, 2020 at 03:46 PM

игра норм ваще топ
dimacsgettobetfastcasepw avatar

dimacsgettobetfastcasepw

October 17, 2020 at 04:50 PM

класс
robl1 avatar

robl1

October 17, 2020 at 09:34 PM

хмммм ..... надо задуматся
DeVoHca avatar

DeVoHca

October 17, 2020 at 09:40 PM

хмммм...... прикольно наверное
Forther avatar

Forther

October 27, 2020 at 05:01 PM

ну даже не знаю
vovaggabout avatar

vovaggabout

October 27, 2020 at 07:27 PM

чисто и тупо
Toma17 avatar

Toma17

October 28, 2020 at 02:28 AM

Ну я типа пришла опыт получать, извиняйте.
arsen679009 avatar

arsen679009

October 30, 2020 at 09:31 PM

молодцы
arsen679009 avatar

arsen679009

October 30, 2020 at 09:33 PM

да ты молодой
gweerg34 avatar

gweerg34

November 9, 2020 at 02:10 AM

выфвфывфвыфывфывфыв
Ксения_Липина avatar

Ксения_Липина

December 20, 2020 at 08:25 PM

ккрр
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