Топовый билд

nenkok

того автора, кажется, уже не остановить :slight_smile: Хорошая статья для хорошей игры, тут нечего сказать. Ошибки правда есть, в основном пунктуационные. Знаю, что задолбал уже с ошибками, ну а что мне поделать, если я их замечаю :sweat_smile:.Попахивает рерайтом конечно, но пруфов у меня нет, поэтому оценю как уникальную статью. Ошибок мало, но они есть. Поправить бы их и вообще идеально было бы. Поэтому только 4 звезды.Но всё же должен похвалной раскладке (типа "оружие - лкм, магия - пкм") и не инвертирует её ИРЛ. В оригинальном Doom ГГ тоже стартовое оружие в левой руке держит, в "Зельде" аналогичная ситуация, кажется. Спасибо за наблюдение :)