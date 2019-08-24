Первое задание достигнуть 10 уровня достигается достаточно быстро где кто за 1 час. Второе задание достигнуть 15 уровня также где кто час занимает. Третье задание достигнуть 20 уровня это побольше займёт где то часа 2. Все задания можно сделать за часов 5 или 6.
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ку ку хау хау Иванович добрый я не могу найти в интернете я
хорошо круто и норм в месте